Corpo de idoso desaparecido após naufrágio é encontrado em São Paulo

As buscas pelos desaparecidos em um naufrágio que ocorreu na noite de sexta-feira (8), no Litoral de São Paulo, não param. Neste domingo (9), o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) encontrou um dos dois idosos procurados. Trata-se de Julio Cesar Vicente, de 64 anos, reconhecido por familiares.

Ele foi vitimado pelo acidente com uma embarcação com 12 pessoas na cidade de Bertioga. A localidade é vizinha de onde o cadáver foi achado, em Guarujá.

Os tripulantes foram de Bertioga à Ubatuba, mas no retorno, a cerca de 1 km do Canal de Bertioga, no centro da cidade, o barco afundou.

O corpo de Julio será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Praia Grande, também no litoral paulista. Além dele, Wilson Roberto Pereira da Silva morreu no naufrágio. Outras nove pessoas foram resgatadas com vida.

Operações pós-tragédia

As buscas seguem para encontrar o segundo desaparecido, Edson Yoshinaga, de 65 anos. Ele e Julio, como contam fontes próximas, eram amigos de infância e praticavam a pesca esportiva.

Paloma Cardente Vicente, filha de Julio, afirmou que não havia coletes salva-vidas dentro da embarcação. Além disso, havia alertas vermelhos sobre o mal tempo.

“Meu irmão jogou uma caixa de isopor e outros objetos para as outras pessoas conseguirem segurar e se salvar. O barqueiro sumiu. Meu sentimento é de impotência”, afirmou ao g1.

As buscas foram iniciadas pela Marinha do Brasil e o GBMar ainda de madrugada, logo após receberem informações sobre o acidente.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que ao menos quatro bombeiros seguem em operação para localizar o último desaparecido.

Um Inquérito Administrativo também será instaurado pela Marinha para investigar as causas e, possivelmente, identificar responsáveis pelo naufrágio.