Barco afunda com 12 a bordo em Bertioga, SP; uma pessoa morreu

Um barco naufragou na região de Bertioga, no estado de São Paulo, na madrugada deste sábado (8). Um homem, de 68 anos, morreu no acidente e outras duas pessoas estão desaparecidas. Ao todo, doze passageiros estavam a bordo da embarcação no momento do acidente. As informações são do G1.

Policiais e Bombeiros estão realizando buscas para tentar localizar dois passageiros desaparecidos, com idades de 64 e 65 anos. Segundo a Polícia, por ter enfrentado mau tempo, o barco sofreu avarias. A embarcação tinha navegado até Ubatuba e, na volta, acabou afundando quando seguia em direção ao canal de Bertioga, no centro do município.