Conheça José Álvares de Azevedo, homenageado do Google neste sábado (8)

O Doodle do Google celebra, neste sábado (8), o aniversário de 189 anos de José Álvares de Azevedo. Conhecido como o patrono da Educação dos Cegos no Brasil, ele foi responsável por criar a primeira escola para cegos do país. A data marca ainda o Dia Nacional do Braille.

A homenagem está disponível para usuários que acessam o buscador pela rede de computadores do Brasil.

José Azevedo nasceu cego, em 1834, no Rio de Janeiro. Inteligente e muito curioso, investigava, quano criança, o mundo através do toque. Sua família o encaminhou para o Royal Institute of Blind Young People em Paris, a única escola na época especializada em educação para cegos, dos 10 aos 16 anos.

Na época em que o brasileiro frequentu a escola se experimentava o recém-introduzido sistema de escrita Braille. Quando ele retornou ao Brasil em 1850, decidiu que defenderia a inclusão dsocial de cegos e criaria uma escola semelhante a que estudou em Paris.

Deu palestras sobre a importância de educar os cegos e ensinou seus companheiros brasileiros cegos a ler e escrever em Braille. Uma de suas alunas era filha do médico da Corte Imperial.

O médico, impressionado com o desenvolvimento da filha, organizou uma audiência com o imperador brasileiro.

Legenda: José Álvares de Azevedo, com apenas 16 anos de idade, tornou-se não só a primeira pessoa cega a atuar como professor, como também o primeiro professor especializado no ensino de cegos no Brasil Foto: Reprodução

José Azevedo fez uma apresentação emocionante, quebrando preconceitos e mostrando o que uma pessoa com deficiência visual pode alcançar.

Recebeu recursos para abrir a primeira escola para cegos do país, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que continua sua missão educacional até hoje como Instituto Benjamin Constant.

Hoje, além de oferecer educação acadêmica, a escola também incluiu atividades físicas, teatro, autocuidado e orientação para a vida diária em sua grade de ensino.