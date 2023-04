Multidão da Cracolândia invade farmácia em SP; veja vídeo

Dezenas de pessoas invadiram uma farmácia no Centro da cidade de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). O arrastão ocorreu logo após uma operação da Guarda Civil Metropolitana para liberar vias e dispersar usuários de drogas que frequentam a Cracolândia.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que uma multidão entre no local e começa a levar produtos que estavam expostos nas pratileiras. Um cliente e um funcionário da farmácia saem correndo para os fundos da loja.

Além da farmácia, um mercado da região também foi alvo do arrastão. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar foram acionadas. As informações são do jornal O Globo.

"Não houve confrontos, nem feridos, nem condução de pessoas ao DP por parte da GCM", informou nota da Guarda Civil.

Já a Polícia Militar informou que "reforçou o policiamento na área central de São Paulo" e que realiza "buscas para localizar os autores das invasões à comércios na área central, ocorridos (...) após ação de zeladoria realizada por agentes da Prefeitura na região".