Em UPA, Policial Militar empurra mulher após ela supostamente agredir servidores no DF; entenda

Uma mulher foi empurrada e sofreu um mata-leão de um Policial Militar após reclamar de servidores em uma Unidade de Pronto Atendimento, em São Sebastião, no Distrito Federal, na madrugada desta quinta-feira (6).

Em entrevista ao Metrópoles, a vítima relatou que poderia ter morrido. "Ele poderia ter me matado. Sou uma pessoa asmática". A Polícia Militar do DF disse, em nota, que a "mulher se desequilibrou e caiu no chão".

Thaise Fernanda dos Santos, 31 anos, aparece em vídeo sendo empurrada após discutir com funcionárias da Unidade. A Polícia Militar é chamada e Thaise acaba sendo presa.

Outra mulher filma o vídeo e instiga outros pacientes a se revoltarem contra os agentes, ela também foi presa. Nas imagens é possível ver Thaise sendo empurrada, no chão e encurralada por agentes. Antes de empurrá-la, um agente questiona se Thaise "está maluca".

Ainda no vídeo, é possível ouvir um agente sugerindo que outros policiais a "apaguem" com um "mata-leão".

CONSTRANGIMENTO

Thaise é funcionária de serviços gerais em um supermercado e realiza tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II do Paranoá. Ela é diagnosticada com ansiedade, depressão e bipolaridade.

Antes de ser levada UPA, a mulher teve um episódio de surto em casa. Ao chegar no local vivenciou uma situação de constrangimento. "Uma enfermeira riu em minha cara. Ela ficou rindo, entrei em uma portinha e corri atrás dela. Mas em nenhum momento encostei na servidora", relatou. A funcionaria de serviços gerais irá procurar um advogado sobre o caso.

MÃE DE THAISE

Maria Madelena, de 69 anos, contou ao portal Metrópoles que havia recebido uma ligação, uma horas antes do ocorrido, de um funcionário da UPA de São Sebastião.

"Parecia que tinha algo me avisando que alguma coisa aconteceria. Ela deve ter reclamado porque o atendimento foi demorado. Ela tem distúrbio bipolar. Qualquer coisinha faz explodir tudo", contou a mãe.

Ao chegar na Unidade de saúde, a mãe de Thaise ficou surpresa ao ver todo o aparato policial devido à filha no local.

"Fiquei sem palavras. As pernas acabaram, o peito doeu. E, quando é um filho da gente, sentimos a dor que o filho sente. Ver seu filho ser jogado assim não dá", relatou Maria ao ver o vídeo.

RESPOSTAS

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) responsável pela administração da UPA São Sebastião informou ao Metrópoles que Thaise "estava alterada" e "agrediu (uma) colaboradora da recepção".

Ainda conforme o Iges-DF, em "momento nenhum houve violência ou má conduta por parte dos trabalhadores. Ao todo, foram realizados 71 atendimentos nessa madrugada", dizia a nota.

Já a Polícia Militar do Distrito Federal informou que Thaise e a outra mulher foram presas por desacato. No caso de Thaise houve "desacato e resistência". Ainda conforme a PMDF, "para contê-la e evitar mais confusão na unidade hospitalar, um policial a empurrou para ela se afastar. A mulher se desequilibrou e caiu no chão.