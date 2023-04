Quem são os idosos que estão desaparecidos após o naufrágio em Bertioga

Edson Yoshinaga, 65, e Julio Cesar Vicente, 64, desapareceram no mar após uma embarcação com 12 pessoas afundar em Bertioga, no litoral de São Paulo. Eles são amigos há décadas, segundo o g1, e haviam saído juntos para praticar pesca esportiva, quando foram surpreendidos por uma onda que atingiu o barco.

De acordo com o portal, com informações do Corpo de Bombeiros, além de Edson e Julio, que estão desaparecidos, nove pessoas foram resgatadas com vida e um idoso de 68 anos de idade foi achado morto.

Paloma Cardente Vicente, 35, filha de Julio Cesar, denunciou que não havia coletes salva-vidas na embarcação e que a viagem teria sido feita contrariando as normas da Marinha do Brasil, devido aos alertas vermelhos sobre mau tempo.

"Meu irmão jogou uma caixa de isopor e outros objetos para as outras pessoas conseguirem se salvar. O barqueiro sumiu. Meu sentimento é de impotência", contou ela ao g1.

Edson e Julio são amigos desde a juventude e costumavam sair juntos para pescar. "A gente se considera família", disse Paloma.

Buscas em alto-mar

A Marinha do Brasil afirmou que recebeu as primeiras informações sobre o naufrágio na madrugada, por volta de 1h30. Logo depois, a equipe de busca e salvamento do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), com o auxílio do Navio Patrulha Gurupi e de lanchas da Capitania dos Portos de São Paulo, iniciou as buscas.

Além dos bombeiros marítimos — quatro homens e uma embarcação — as buscas iniciais também contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, com 14 homens, quatro viaturas e uma lancha; além da ambulância de resgate, que levou oito vítimas para o atendimento médico.

Neste sábado (8), no início da tarde, as buscas continuaram com uma embarcação, uma moto aquática e o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao g1 que ao menos quatro bombeiros seguem no local em busca de Julio e Edson, que estão desaparecidos. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar causas e possíveis responsáveis pelo incidente.

“Alerta-se aos navegantes que consultem as informações meteorológicas antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. A Marinha do Brasil incentiva a participação da população e disponibiliza o telefone 185 para emergências náuticas”, disse o órgão.

Sobre o caso

Uma embarcação com 12 pessoas a bordo afundou próximo à entrada do Canal de Bertioga, em São Paulo, na madrugada deste sábado (8). Uma pessoa morreu, nove foram resgatadas com vida e outras duas estão desaparecidas.