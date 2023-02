Naufrágio na Baía de Guanabara entra no 2° dia de buscas; veja o que se sabe

A traineira Caiçara foi atingida por uma tempestade com ventos fortes quando voltava para o continente de um passeio entre amigos no entorno da Ilha de Paquetá. A embarcação acabou emborcando e ficou de cabeça para baixo dentro da água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Equipes do 19º GBM (Ilha do Governador) prestaram os primeiros socorros às vítimas e as transportaram para o píer da Transpetro, na Ilha do Governador.

A informação inicial do Corpo de Bombeiros era a de que eram 12 pessoas a bordo, mas o número foi atualizado pela corporação.

A Marinha do Brasil disse em nota que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento "da ocorrência de um emborcamento de uma traineira na altura da Ilha do Governador (RJ)." E que um procedimento interno será instaurado para "apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente".

Vítimas resgatadas e liberadas até segunda-feira (6)

Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos;

Ana Paula de Souza, 46 anos;

Caíque Gomes da Silva, 10 anos;

Cauã Gomes da Silva, 14 anos;

Erick Pereira da Silva, 38 anos;

Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos.

Desaparecidos, incluindo três mortos ainda não identificados: