Após barco afundar, 6 pessoas estão desparecidas, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro

Um barco que transportava 12 pessoas afundou, na tarde deste domingo (5), na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Até a publicação desta matéria, seis banhistas estavam desaparecidos, segundo o G1.

O restante foi resgatado. Conforme o portal, a embarcação, batizada de “Caiçara”, virou devido à tempestade que atingiu a região, no fim da tarde de hoje.

Legenda: Seis pessoas foram resgatadas Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25. O órgão comunicou que “guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas pelas vítimas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves”.

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) informou que irá instaurar procedimento interno"para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro".