Corpo de Yanny Brena será velado no Complexo Anjo da Guarda, em Juazeiro do Norte

O velório da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), vai acontecer entre esta sexta-feira (3) e o sábado (4), por volta de meia-noite, no complexo funerário Anjo da Guarda. No momento, o corpo está em preparação para ser velado no mais tardar.

Agora, encontram-se no local de velório alguns servidores da Casa. Algumas coroas de flores de outros municípios cearenses e de figuras políticas começaram a chegar ao espaço.

O corpo do vereadora foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro por volta das 18h. O cadáver foi recolhido quatro horas antes pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) do local da morte: a casa da vereadora no bairro Lagoa Seca, na cidade caririense.

Yanny foi encontrada morta ao lado do namorado Rickson Pinto, que também estava sem vida, por uma empregada doméstica na manhã desta sexta. A notícia levou a uma série de manifestações de pêsames em toda a classe política cearense.

Ainda não há informações detalhadas sobre o velório do homem. O que se sabe, até o momento, é que ele não será velado no mesmo complexo que Yanny.

Procedimentos

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações seguem, e que a principal tese é que o caso trata-se de um feminicídio seguido de suicídio. Afirmou, ainda, que Rickson possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo. Contudo, somente após laude da Pefoce será possível confirmar a causa das mortes.

"Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte dá apoio às investigações", diz a nota.