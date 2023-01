Gambá é flagrado comendo parte do corpo de homem no IML do Rio de Janeiro

Um gambá foi flagrado comendo parte de um corpo humano no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. O animal ainda foi filmado em uma das salas andando por cima do corpo de um homem morto.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ) lamentou o caso, por meio de nota. Segundo a corporação, uma sindicância está em curso para apurar as circunstâncias e evitar que o episódio não se repita. As informações são do portal g1.

O vídeo do gambá começou a circular nas redes sociais nessa última sexta-feira (6), mas devido ao conteúdo sensível das imagens, não será reproduzido aqui.

Corpo já havia sido necropsiado

A instituição policial ainda afirma que "o cadáver já havia sido necropsiado e não houve qualquer prejuízo para a elaboração do laudo".

"Vale reforçar que todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal são tratados com respeito e que este vídeo não representa a realidade do local, se tratando de uma situação excepcional e não previsível", pontua a Polícia Civil.