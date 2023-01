Homem negro é agredido por agentes da PRF durante abordagem em posto no Tocantins

Um homem negro, que não teve a identidade revelada, foi agredido, na noite desta sexta-feira (6), com socos e chutes por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem em um posto de gasolina em Palmas, no Tocantins.

Um vídeo que circula nas redes registrou a ação do agentes. Nas imagens, é possível ver o homem deitado no chão sendo agredido com socos e pontapés por pelo menos dois policiais, enquanto outros dois observam. As informações são do G1.

Em entrevista coletiva realizada neste sábado, a PRF informou que os agentes foram afastados até que o caso seja investigado. Testemunhas que estavam no local confirmaram as agressões, mas sem dar mais detalhes.

A Polícia Civil do Tocantins informou que o homem que aparece nas imagens sendo agredido foi levado para a 1ª Central de Atendimento da região pelos policiais, por volta das 23h. No local, os agentes alegaram que o condutor do veículo foi detido por embriaguez ao volante e desobediência.

Denúncia

O homem, por sua vez, pagou fiança e denunciou as agressões por parte dos policiais federais. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para realizar exame de corpo de delito. Depois disso, a polícia informou que ele foi liberado. As informações são do G1.

Antes da coletiva deste sábado, a PRF havia informado, por meio de nota, que a agressão seria investigada.

Já a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) confirmou o procedimento da Polícia Civil e disse que o caso foi repassado aos órgãos competentes.

A Polícia Rodoviária Federal assistiu ao vídeo que mostra abordagem a veículo em Palmas (TO), seguida por agressões contra seu condutor. O procedimento apresentado não faz parte da doutrina da PRF, e os fatos serão submetidos a rigorosa apuração por parte da Corregedoria Regional e de especialistas em Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informa que na noite desta sexta-feira, 6, por volta das 23 horas, quatro policiais rodoviários federais levaram até a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas, um homem preso, em flagrante, por embriaguez ao volante e desobediência, conforme relatos dos próprios policiais.

A SSP-TO informa ainda que o homem foi ouvido pelo delegado plantonista, pagou a fiança arbitrada, sendo em seguida, levado pelo próprio delegado e um agente de polícia, ao Núcleo de Medicina Legal de Palmas para exames de corpo de delito, uma vez que relatou ter sofrido agressões por parte dos PRFs, e em seguida foi liberado.

Por fim, o delegado plantonista encaminhou o caso aos órgãos competentes.