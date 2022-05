PRFs são os primeiros agentes mortos no Ceará, durante serviço, em 2022; relembre casos anteriores

Os policiais rodoviários federais Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho foram os primeiros agentes da Segurança Pública a morrerem no Ceará, durante serviço, em 2022. A reportagem do Diário do Nordeste levantou dados que, com as duas mortes nesta quarta-feira (18), já são sete policiais assassinados no Estado, neste ano, sendo os outros cinco vítimas enquanto estavam de folga.

Desde 2017, aproximadamente 90% dos policiais assassinados no Estado não estavam de serviço. Se observa que a maior parte dos alvejados a tiros quando reagem a assaltos. Outros, mortos até mesmo pela condição de agente, sem sequer haver o revide.

Veja levantamento:

2017: 27 agentes mortos (25 estavam de folga)

2018: 11 agentes mortos (todos estavam de folga)

2019: 2 agentes mortos (todos estavam de folga)

2020: 11 agentes mortos (9 estavam de folga)

2021: 9 agentes mortos (7 estavam de folga)

2022: 7 agentes mortos (5 estavam de folga)

Total: 67 agentes mortos

Mortos em serviço:



DUPLO HOMICÍDIO

O PRF Márcio Moura concedeu entrevista consternado logo após o duplo homicídio. "Esperamos que a sociedade saiba que a Polícia precisa ser valorizada. Nós estamos aqui para entregar nossas vidas em prol das vidas de inocentes. Eles atendiam a um acidente, controlavam o trânsito. Foram atacados, foram alvejados. Agora, vamos concentrar forças e orações pela família", disse o policial.

Legenda: Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho Foto: Divulgação PRF/CE

Vídeos mostram o momento em que os agentes entram em luta corporal com o suspeito e depois são atingidos. Logo depois, o homem é baleado já na rodovia. (Veja o vídeo abaixo)

Por volta das 12h, peritos chegaram ao local para periciarem os corpos dos policiais. Os procedimentos de Polícia Judiciária acerca do caso devem ficar a cargo da Polícia Federal (PF).