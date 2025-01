Enquete BBB 25: parcial aponta dupla favorita para entrar no reality show

A dupla Joselma e Guilherme, sogra e genro, deve ser a escolhida pelo público para entrar no Big Brother Brasil (BBB) 25, segundo aponta o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste na tarde desta sexta-feira (10). O programa está irá começar no dia 13 de janeiro.

Sogra e genro aparecem com 52,6% dos votos até o momento, que representa 936 votos do total da enquete. Logo depois, aparece Joseane e Cleber com 30,1% (536) dos votos dos leitores.

Legenda: Enquete não interfere no resultado final do programa Foto: Reprodução

Em último lugar estão Paula e Nicole, mãe e filha, com apenas 17,3% (308). Ao todo, a enquete já contabilizou 1780 votos.

A enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial do programa. A dupla mais votada pelo público ganha uma vaga na edição do programa deste ano.

Veja também Zoeira Nicolas Prattes e Sabrina Sato se casam em cerimônia intimista em SP Zoeira Fernanda Torres grava 'Globo Repórter' em casa no Rio de Janeiro com Sandra Annenberg

Com votação aberta ao público, o resultado da enquete será revelado na estreia do programa, ao vivo, na segunda-feira (13).