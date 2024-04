Quem ganhou o terceiro lugar do BBB 24? Veja valor recebido

Isabelle Nogueira arrematou o terceiro lugar do Big Brother Brasil (BBB) 24, com 14,98%. Davi foi o grande campeão com 60,52%%. O segundo lugar ficou com Matteus, com 24,95% dos votos.

A final do reality show foi transmitida nesta terça-feira (16) e contou com mais de 245 milhões de votos, sendo o maior número da temporada.

Veja como foi a votação

1º Davi

Média: 60,52%

Voto Único: 58,38%

Voto Torcida: 62,65%

2º Matteus

Média: 24,50%

Voto Único: 28,99%

Voto Torcida: 20,02%

3ª Isabelle

Média: 14,98%

Voto Único: 12,63%

Voto Torcida: 17,33%

Trajetória de Isabelle no BBB 24

A manauara Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Ela entrou no reality show através de votação popular pelo "Puxadinho", assim como Davi. A sister recebeu 60,22% dos votos e concorria com Carolina, Giovanna, Juliana, Raquele e Thalyta.

A trajetória de Isabelle ficou marcada pela amizade com Davi. Ao longo do programa, a sister foi alvo dos rivais do baiano por conta da aliança que mantinha com ele. Isabelle chegou a ir para sete paredões.

Na reta final do reality show, Isabelle engatou um romance com Matteus, que também teve um relacionamento com Deniziane no começo do programa.

Mais de R$ 109 mil em prêmios

Além do prêmio de R$ 50 mil, manauara levou diversos prêmios acumulados em provas realizadas na temporada. Confira: