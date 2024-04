Enquete BBB 24: Parcial atualizada aponta quem irá vencer o reality show

Davi deve ser o vencedor do Big Brother Brasil (BBB) 24, segundo aponta o resultado parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste na tarde desta terça-feira (16). O último paredão do programa também conta com Isabelle e Matteus, que disputam o segundo e o terceiro lugar.

O motorista de aplicativo aparece com 60,3% dos votos até o momento, que representa 13,7 mil do total da enquete. Logo depois, Matteus surge com 33,2% (7,5 mil) dos votos dos leitores, seguido de Isabelle, com apenas 6,5% (1,4 mil). Ao todo, a enquete já contabilizou mais de 22,6 mil votos.

A enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial do programa. O mais votado pelo público será o campeão do programa, que termina na noite desta terça.

FINALISTAS

Davi foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 24, que teve início na quinta-feira (11) e era de resistência.

Isabelle e Matteus chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Alane foi eliminada.