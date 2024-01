Quem ganhou a prova do Bate e Volta no BBB 24?

Depois da primeira prova Bate e Volta do Big Brother Brasil (BBB) 24, Davi e Pitel se salvaram do paredão desta semana. A prova, que ocorreu na noite deste domingo (28), teve duas etapas e contou com a sorte dos participantes.

Ao todo, cinco pessoas participaram da prova Bate e Volta: Davi, indicado pela casa com nove votos; Juninho, Luigi e Pitel, indicados por Marcus Vinicius, que atendeu o Big Fone; e Alane, indicada em consenso pelo trio emparedado por Marcus.

Como foi a prova

Na primeira etapa, os cinco brothers tiveram que escolher, ao acaso, entre 15 bags numeradas. Quatro delas estavam premiadas com diamantes – quem acertou os números premiados, passou para a segunda fase. Juninho não conseguiu e permaneceu no paredão de imediato.

Na fase final do jogo, os quatro jogadores restantes se posicionaram em escadas e, por meio de cartões com mensagens, foram avançando, retrocedendo ou interferindo no jogo. Ganhava quem chegasse primeiro ao topo das escadarias.

O primeiro a chegar foi Davi. Em seguida, Pitel. Além de escaparem do paredão, os dois ainda ganharam duas semanas no VIP.

Isabelle – que não jogou a prova Bate e Volta por ter sido indicada pelo líder –, Juninho, Luigi e Alane seguem no paredão.