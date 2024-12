O que esperar do mercado de trabalho em 2025? Descubra as profissões em alta

O mercado de trabalho está em constante transformação, e 2025 promete ser um ano repleto de oportunidades. Segundo o Guia Salarial 2025 da Robert Half, quase metade das empresas brasileiras planeja ampliar suas equipes, enquanto muitas apostam em contratações temporárias para atender projetos de curto prazo. Diante desse cenário dinâmico, entender as principais tendências e as profissões mais demandadas pode ser o diferencial para alavancar sua carreira. Quer saber o que o futuro reserva? Confira agora as áreas, habilidades e setores que estarão em destaque!

A Robert Half é a maior empresa global de soluções em talentos, especializada na seleção de profissionais para áreas como finanças, contabilidade, mercado financeiro, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e vendas. Com presença em diversos continentes, é reconhecida por sua cultura de diversidade e compromisso com a igualdade. O Guia Salarial da Robert Half, divulgado anualmente, é uma fonte confiável sobre remuneração e tendências de recrutamento, com uma tabela salarial de mais de trezentos cargos e informações detalhadas sobre as profissões e habilidades mais demandadas, baseadas em dados de vagas e entrevistas realizadas pela empresa.

Veja também Delania Santos Avaliação de desempenho: como receber feedback e impulsionar sua evolução profissional Delania Santos O que devo fazer se estou sobrecarregado porque meu colega não cumpre suas responsabilidades?

Na sua 17ª edição, o Guia Salarial destaca tendências para 2025:

Flexibilidade no trabalho

Enquanto alguns segmentos apostarão no retorno integral ao trabalho presencial, muitos profissionais seguirão priorizando a flexibilidade como um fator essencial. Essa dicotomia permanecerá no centro dos debates, especialmente porque a preferência por jornadas flexíveis já se consolidou como um dos principais motivos para a recusa de oportunidades de emprego — uma tendência que deve se intensificar em relação ao cenário de 2024. Gestores de RH terão o papel central de fortalecer equipes e alinhar competências às novas exigências do mercado.

Meritocracia em alta

Segundo a pesquisa, 47% das empresas concedem aumentos salariais com base nas metas de desempenho individuais das pessoas ou para retenção; e 18% estão aumentando salários apenas para manter a competitividade em um mercado de trabalho restrito. Nesse sentido, este cenário exigirá dos profissionais nova mentalidade, novas habilidades e foco no cumprimento ou superação das metas de desempenho.

Se, por um lado, empresas focarão no fortalecimento da meritocracia, por outro, temos profissionais que desejam além do salário. A mesma pesquisa aponta que 30% dos profissionais mudariam de emprego pela oportunidade certa, mesmo sem aumento salarial. Com isso, a cultura, o clima organizacional e o perfil da liderança contam como fatores adicionais para a retenção.

Preparação de equipes

Para manter a competitividade, as empresas investirão na atração e seleção dos melhores talentos para os cargos-chave; na retenção de profissionais para fortalecer sua posição no mercado; e no desenvolvimento de lideranças capazes de implementar as estratégias definidas.

Levando em consideração que em 2025 recrutadores ainda terão dificuldade para selecionar profissionais qualificados, muitas empresas optarão por programas internos de qualificação. Como educadora, percebo que muitos profissionais ainda veem como um fardo participar dos eventos de capacitação, entretanto, com as tendências reforçando cada vez mais a necessidade de novas habilidades, ter seu desenvolvimento patrocinado pela empresa é uma grande oportunidade.

Inteligência Artificial

Algumas empresas já iniciaram a implementação da IA, enquanto outras buscam entender a abrangência de sua aplicabilidade. Das empresas pesquisadas, 87% incentivam o uso ou exploração da usabilidade da IA generativa para tarefas rotineiras, a fim de aumentar a produtividade, e 47% das pessoas utilizam ferramentas de IA generativa em todos os dias ou em quase todos os dias de trabalho. Nesse sentido, fortalecer as habilidades humanas e aliá-las ao uso da IA representa uma grande vantagem competitiva para empresas e profissionais.

O cenário econômico e político seguirá influenciando decisões estratégicas das empresas, reforçando a importância de adaptação e resiliência no mercado. Os setores mais promissores em 2025 incluem: agronegócio; infraestrutura; saúde e equipamentos médicos; atacado e varejo; bens de consumo. Já as áreas funcionais com maior demanda são: Inteligência Artificial, automação e aprendizado de máquina; serviços de TI e operações; contabilidade; atendimento ao cliente.

Quais são as profissões em alta?

Sua área não está na lista? Ainda assim, essa pesquisa pode ampliar sua perspectiva sobre o mercado e revelar novas possibilidades. Analise a tabela abaixo e reflita: como você está posicionado hoje e quais áreas pode explorar para impulsionar sua carreira?

Como se preparar?

Para aproveitar as oportunidades de 2025, leia o texto sobre o Futuro do Trabalho, publicado na minha coluna, e conclua o seu planejamento para o próximo ano. Lembre-se: o sucesso no mercado de trabalho em 2025 será fruto de uma atitude intencional. Planejamento, disciplina, desenvolvimento de novas habilidades e consistência serão essenciais para crescer profissionalmente.

Quer saber mais sobre carreira, liderança e tendências de mercado? Envie suas perguntas ou sugestões para o meu Instagram: @delaniasantosds e inscreva-se no meu canal no YouTube: @delaniasantoscoach. Vamos juntos nessa jornada!

Fonte: Guia Salarial 2025 da Robert Half.