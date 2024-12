IPVA 2025: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 no Ceará começa em janeiro. O valor do imposto varia de R$ 27,74 a R$ 110 mil, a depender do modelo e do ano de fabricação do veículo.

A maior parte dos proprietários deve pagar alíquota de 3%, segundo a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). A pasta prevê uma arrecadação de R$ 2,14 bilhões, 20% a mais do que em 2024.

Será possível emitir o boleto de pagamento a partir de 1º de janeiro. Os contribuintes podem conseguir até 10% de desconto no valor do imposto.

Um desconto de 5% é garantido para quem pagar o valor em única parcela (cota única) até 31 de janeiro.

Os contribuintes que participam do programa Sua Nota Tem Valor também conseguem 5% de desconto. O programa do governo estadual, que premia cidadãos mensalmente, visa conscientizar a população para pedir notas e cupons fiscais.

O desconto do programa vale apenas para quem acumulou pontos entre dezembro de 2023 e novembro de 2024. O abatimento é válido para quem escolher pagar a vista ou em parcelas, desde que o contribuinte realize o pagamento até o vencimento. Veja as regras do Sua Nota Tem Valor:

Quem pode participar: cidadão que tenha CPF e as instituições sem fins lucrativos, estabelecidas no Ceará, que desenvolvam atividades nas áreas de assistência social, educação, saúde, entre outras. Ou seja, todos os que possuem CPF podem participar, inclusive os turistas;

Como participar: realize o cadastro através do site do programa ou pelo aplicativo “Ceará App” nas plataformas digitais disponíveis para as versões Android e IOS.

Preenchimento dos dados: o cidadão deve preencher o formulário com seus dados pessoais, assinar o termo eletrônico e escolher uma das instituições cadastradas no programa para concorrer aos prêmios. Ao concluir o cadastro, receberá um e-mail para confirmação.

REDUÇÃO NA ALÍQUOTA PARA BONS CONDUTORES

Alguns motoristas também podem obter redução na alíquota do IPVA devido ao 'bom comportamento'.

Condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não tiverem cometido infrações de trânsito em 2024 terão a alíquota reduzida de 2% para 1%.

A maior parte da frota, cerca de 52,% terá alíquota de 3%. Já os veículos elétricos possuem alíquota de 2,5%.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPVA 2025

O pagamento em cota única deve ser feito em 31 de janeiro de 2025, com desconto de 5%. Para quem optar em parcelamento, o pagamento inicia de 10 de fevereiro. O valor mínimo das parcelas é de R$ 100.

Quem tem direito à isenção

Pessoas com deficiência;

Proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans e topics;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Emissão de boletos começa em janeiro

É possível emitir, a partir de 1º de janeiro, o Documento de Arrecadação (DAE) Automático no Portal de Serviços do site da Sefaz, ou por meio do Assistente Virtual no WhatsApp: (85) 3108 1404.

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é necessário certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Cuidado ao pagar por Pix

Ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser feito em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é

07.954.597/0001-52.

Fique Alerta!

A Sefaz Ceará não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou por e-mail.

Utilize apenas os canais oficiais da Sefaz e cuidado com links suspeitos, sites patrocinados e descontos superiores a 10%.

Mais informações

Plantão Fiscal: (85) 3108.2200

