Saiba quem é Max Quintino, o novo presidente do Porto do Pecém

O Complexo do Pecém (CIPP S/A) terá como novo presidente Max Quintino, ex-secretário da Casa Civil. Ele substituirá Hugo Figueirêdo na liderança da importante infraestrutura portuária cearense. A informação foi confirmada ao colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste.

Nos últimos dias, o governador Elmano de Freitas (PT) tem feito uma série de anúncios com reformulações no secretariado estadual. Dentre as alterações, destaca-se a nomeação de Chagas Vieira para reassumir a Secretaria da Casa Civil.

Quem é Max Quintino

O recém-ex-secretário da Casa Civil, Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros, possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e mestrado em Economia do Setor Público pela Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme informações disponíveis no site oficial do governo do Estado.

Atualmente professor da rede pública estadual de ensino, o profissional possui experiência em gestão pública. Entre os cargos que ocupou, destacam-se a diretoria da Ematerce (2011-2015), a presidência do Instituto Agropolos do Ceará (2015-2017), a direção da Ceasa-CE (2018-2021) e, mais recentemente, a superintendência do Detran-CE, a partir de fevereiro de 2021.

