Após deixar a Casa Civil, Max Quintino vai assumir o Complexo Portuário do Pecém

Após deixar o cargo de secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Max Quintino será o novo presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A informação foi confirmada com exclusividade pela coluna. A posse deve acontecer na próxima segunda-feira (23).

A indicação de Quintino ocorre em um momento estratégico para o CIPP, que é um dos maiores polos econômicos do Ceará. Ele assume o comando do equipamento com o desafio de ampliar a competitividade, atrair investimentos e consolidar sua relevância para a economia local e nacional. Deixa o cargo, Hugo Figueiredo.

Ex-secretário da Casa Civil no governo Elmano de Freitas, Max Quintino é economista e professor e já ocupou cargos de liderança em órgãos como o Detran-CE e a Ceasa-CE, além de dirigir o Instituto Agropolos. Veja também Inácio Aguiar Reforma administrativa de Elmano começa na Casa Civil: Chagas Vieira volta ao cargo

A mudança na gestão do Pecém ocorre em um momento de expansão do complexo, que tem fortalecido parcerias, como a do Porto de Roterdã, e ampliado seu papel nos setores de energia renovável, logística e industrialização.