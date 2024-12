Festa na Fiec! Senai Ceará aprova seis projetos na Finep

Mantendo seu protagonismo nacional, a Federação das Indústrias (Fiec), por meio do Senai-Ceará, aprovou seis projetos na Chamada Brasil Mais Produtivo Smart Factory por meio da Plataforma de Inovação do Sesi-Senai, financiados pela Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas e privadas.

Os projetos cearenses absorverão investimentos de R$ 3,36 milhões e têm como algo preferencial as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs).

A Chamada Brasil Mais Produtivo Smart Factory recebeu 77 projetos oriundos do Senai de todo o país, dos quais 64 foram aprovados na etapa de documentação, 52 o foram por mérito e 33 os selecionados. Os projetos aprovados por mérito são oriundos do Senai do Ceará, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais.

Eles receberão investimento total de R$ 16,4 milhões.

Serão mais de 950 MPMEs industriais impactadas com tecnologias da indústria 4.0 nessa chamada, com o desenvolvimento da Rede de Institutos Senai.

Os projetos do Senai-Ceará selecionados e aprovados por mérito – e seus objetivos – são os seguintes:

AVAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Aprimorar a plataforma Agilean com tecnologias da Indústria 4.0 para otimizar processos na construção civil, promovendo maior eficiência operacional, produtividade, segurança, qualidade e sustentabilidade. Valor R$ 640 mil

DEWAY TECNOLOGIA - Desenvolver uma solução de recuperação de calor residual para MPMEs do setor metalúrgico, com tecnologias da Indústria 4.0, visando eficiência energética, redução de custos e emissões, promovendo sustentabilidade e competitividade. Valor R$ 640 mil

TECHNOFLOW SOFTW LTDA - Desenvolver uma solução integrada para gestão e monitoramento de processos na indústria gráfica, utilizando sensores inteligentes para otimizar a eficiência operacional, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. Valor R$ 640 mil

PORFIRIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Desenvolver uma plataforma WEB que integra IoT e computação em nuvem para automatizar a verificação de laudos de conformidade de matérias-primas nos setores químico e farmacêutico, com foco em reduzir o tempo de inspeção, aumentar a precisão, melhorar a gestão de qualidade em tempo real, fortalecer a segurança reguladora e promover eficiência operacional com redução de custos e otimização de recursos. Valor R$ 640 mil

RESOURCIFY LTDA - Desenvolver um sistema de monitoramento da qualidade da água com sensores industriais e IA, integrando coleta de dados em tempo real, detecção de contaminações por IA e uma plataforma WEB, visando melhorar a eficiência, sustentabilidade e qualidade dos processos produtivos em MPMEs, com redução de desperdícios. Valor R$ 640 mil

CEARASOFT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Criar um aplicativo de realidade aumentada integrado ao BIM para visualizar redes hidráulicas e elétricas ocultas, destinado a MPMEs da construção civil. O objetivo é aumentar a produtividade e segurança em manutenções, reduzir retrabalho e custos, e otimizar a eficiência operacional com visualização precisa e decisões ágeis. Valor R$ 640 mil.

Paulo André Holanda, diretor geral do Senai Ceará, não esconde sua alegria diante do que representam os projetos cearenses aprovados pela Finep.

“Eles são inéditos, têm centralidade na tecnologia e na inovação, incluindo a Internet das Coisas (Iot) e a Inteligência Artificial, e serão, com certeza, um valioso aliado das micro, pequenas e médias empresas do Ceará que buscam sua inserção na Indústria 4.0”, diz Paulo André com um sorriso de orelha a orelha.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, por sua vez, extravasa seu entusiasmo, destacando a criatividade dos projetos cearenses:

“Eu tenho dito e repetido que o melhor do Ceará é o cearense, e aqui está mais uma prova”.