IPVA 2025 no Ceará cai até 11% entre os 10 carros mais vendidos; veja valores e modelos

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 terá uma queda de até 11,43% para os 10 modelos de carros mais comercializados neste ano, no Ceará. Mesmo sem alteração nas alíquotas, a desvalorização do bem resulta nessa redução real do valor do tributo.

Entre os modelos analisados, o Jeep Compass obteve a maior diminuição no valor, com um decréscimo de R$ 591,50. Em contrapartida, o Fiat Argo apresentou a menor redução, de R$ 5,50 (ver dados na tabela abaixo).

Para essa análise, o Diário do Nordeste utilizou como base o ranking dos 10 veículos mais comercializados 2024, conforme os dados atualizados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) até o dia 20 de dezembro deste ano.

Os valores do IPVA para 2024 e 2025 foram obtidos junto à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE). Para assegurar a comparabilidade entre os anos, foram considerados exclusivamente os modelos fabricados em 2022.

Quais são as alíquotas do IPVA 2025

No próximo ano, o IPVA não terá reajuste. Portanto, as alíquotas permanecem em 1% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de automóvel.

Descontos

Quem pagar o valor em cota única (ou seja, uma parcela) também terá desconto de 5% sobre o valor total do tributo. Conforme a Sefaz, o abatimento poderá ser ainda maior quando acumulado com o desconto do programa Sua Nota Tem Valor (veja como participar abaixo).

Como funciona o Sua Nota Tem Valor

O programa premia cidadãos, por meio de sorteios realizados mensalmente, além de oferecer a oportunidade de obter até 5% de desconto no IPVA.

Quem pode participar: cidadão que tenha CPF e as instituições sem fins lucrativos, estabelecidas no Ceará, que desenvolvam atividades nas áreas de assistência social, educação, saúde, entre outras. Ou seja, todos os que possuem CPF podem participar, inclusive os turistas;

cidadão que tenha CPF e as instituições sem fins lucrativos, estabelecidas no Ceará, que desenvolvam atividades nas áreas de assistência social, educação, saúde, entre outras. Ou seja, todos os que possuem CPF podem participar, inclusive os turistas; Como participar: realize o cadastro através do site do programa ou pelo aplicativo “Ceará App” nas plataformas digitais disponíveis para as versões Android e IOS.

realize o cadastro através do site do programa ou pelo aplicativo “Ceará App” nas plataformas digitais disponíveis para as versões Android e IOS. Preenchimento dos dados: o cidadão deve preencher o formulário com seus dados pessoais, assinar o termo eletrônico e escolher uma das instituições cadastradas no programa para concorrer aos prêmios. Ao concluir o cadastro, receberá um e-mail para confirmação.

Quem tem direito à isenção

Pessoas com deficiência;

Proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans e topics;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Emissão do boleto começa em janeiro