Lições de Preta Gil para sua vida financeira: garra, disciplina e perseverança

No dia 20 de julho de 2025, o Brasil se despediu de uma mulher que marcou gerações com sua coragem, autenticidade e força: Preta Gil. Mais do que cantora e artista, ela foi símbolo de resistência, empoderamento e superação.

E sua trajetória de vida — repleta de desafios, enfrentamentos e recomeços — nos deixa lições que ultrapassam o universo da arte. Preta Gil foi uma referência de garra, disciplina e perseverança. E é justamente esse tripé que também deve nos inspirar quando falamos de educação financeira.

Afinal, organizar a vida financeira não é apenas uma questão de números, mas também de atitude, coragem e constância. A história de Preta nos mostra que é possível enfrentar adversidades com dignidade e sair mais forte.

E isso também vale quando enfrentamos dívidas, falta de planejamento ou decisões impulsivas com o nosso dinheiro.

Garra para encarar a realidade

Preta Gil nunca fugiu dos embates. Falou abertamente sobre temas que muitos evitam: corpo, identidade, relacionamentos, doenças, preconceitos. E, sobretudo, enfrentou tudo de frente — inclusive o câncer, com coragem comovente. Sua postura diante da vida nos lembra que, para mudar qualquer realidade, o primeiro passo é encará-la.

Na vida financeira, não é diferente. Muitas pessoas vivem com medo de olhar suas contas, evitam checar o extrato do banco, adiam fazer um orçamento mensal ou se recusam a encarar o tamanho real das dívidas. Mas não existe transformação sem confronto.

Ter garra, nesse contexto, é assumir o controle da própria vida financeira, mesmo quando os números assustam. Comece anotando todas as suas despesas, reveja suas prioridades e enfrente os hábitos que te levam a gastar mais do que ganha. Ignorar o problema só aumenta o rombo. Encarar é o primeiro ato de libertação.

Disciplina para construir o que importa

A carreira de Preta Gil foi construída com muito trabalho. Filha de Gilberto Gil, ela poderia ter se acomodado com o sobrenome, mas escolheu trilhar seu próprio caminho, reinventando-se inúmeras vezes. Do pop à MPB, das redes sociais à televisão, ela mostrou que talento sem disciplina não sustenta trajetória.

Sua constância foi o que deu solidez à sua imagem pública. E disciplina é exatamente o que falta na vida financeira de muitos brasileiros. Não basta querer economizar ou sonhar com uma vida mais tranquila: é preciso criar hábitos diários.

Assim como Preta ensaiava, cuidava da voz, da imagem e da saúde para subir ao palco, nós também precisamos de rotina e constância para manter nossas finanças em ordem.

Reservar um tempo por semana para revisar gastos, fazer compras com lista, evitar parcelamentos desnecessários e estabelecer metas reais são atitudes simples que constroem um futuro estável. Não há milagre. Há método. E disciplina.

Perseverança diante dos tombos

A vida de Preta Gil foi feita de altos e baixos. Na vida financeira, muitas pessoas se sentem frustradas depois de um erro. Gastaram mais do que deviam, fizeram um mau investimento, não conseguiram poupar, entraram no rotativo do cartão. E acham que isso as define para sempre. Mas não define.

Perseverar é reconhecer que tropeços fazem parte da jornada. E que o sucesso financeiro é uma construção contínua. Se você falhou ontem, pode recomeçar hoje. O importante é não desistir. Mude o plano, reavalie suas metas, aprenda com o erro e continue.

Dinheiro também é cuidado e afeto

Durante sua batalha contra o câncer, Preta Gil mostrou que cuidar de si é um ato de amor. Ela buscou o melhor tratamento, manteve-se cercada de pessoas queridas, compartilhou sua vulnerabilidade com o público e demonstrou que o autocuidado vai além do físico.

Cuidar da vida financeira também é um ato de amor-próprio. Não estamos falando apenas de planilhas ou contas a pagar, mas de cuidar do nosso futuro, da nossa saúde mental e da nossa liberdade. O descontrole financeiro causa estresse, ansiedade, conflitos familiares e pode comprometer sonhos.

Organizar-se financeiramente é cuidar da sua paz. É poder dormir tranquilo sabendo que as contas estão em dia. É conseguir realizar uma viagem, estudar, mudar de carreira ou simplesmente ter um fundo de emergência. Dinheiro não compra felicidade, mas o uso consciente dele pode trazer mais segurança, autonomia e possibilidades.

Honrar a própria história

Preta Gil foi, acima de tudo, fiel a si mesma. Rompeu padrões, enfrentou críticas, falou sobre temas incômodos e construiu uma narrativa baseada na verdade. Honrou suas origens, seu nome e sua missão.

Honrar a própria história financeira também é um passo importante. Cada um de nós tem uma trajetória com o dinheiro: algumas pessoas cresceram sem aprender a poupar, outras herdaram dívidas ou crenças limitantes. Mas é possível ressignificar essa relação.

Reconheça sua história, mas escolha reescrevê-la. Você não precisa repetir erros antigos, nem carregar culpas eternas. Assim como Preta nos ensinou a viver com autenticidade, viva sua vida financeira com consciência e verdade.

Preta Gil nos deixa um legado que vai muito além da música. Sua garra, disciplina e perseverança são inspirações reais e urgentes. A organização financeira, muitas vezes tratada como algo técnico, é também um campo de luta pessoal. E, como toda luta, exige coragem.

Se você deseja transformar sua vida financeira, comece com os mesmos ingredientes que Preta usou para transformar sua vida: enfrente a realidade com garra, siga com disciplina e nunca desista diante dos obstáculos.

O melhor momento para começar é agora. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Um passo de cada vez, com consciência, coragem e amor-próprio. Porque como Preta mostrou com sua própria vida, viver bem é uma escolha diária — e vale a pena.



Pensem nisso e até a próxima !

