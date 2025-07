Novo mall no Eusébio terá R$ 98 milhões do BNB para obras

O Grupo Colibri Capital e o Banco do Nordeste (BNB) assinaram, nesta segunda (28), o contrato de financiamento de R$ 98 milhões para as obras do Laguna Gastronomia e Passeio, novo mall que terá mais de 60 operações de entretenimento e serviços, incluindo restaurantes, cafeterias e academia.

O projeto da Brasilidade Urbanismo, empresa integrante do conglomerado cearense, ocupará uma área de 111 mil metros quadrados, no Centro de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com inauguração prevista para dezembro de 2025, o mall deve absorver um total de R$ 110 milhões em investimentos.

A formalização do contrato teve a presença de Edson Queiroz Neto, controlador do Grupo Colibri, Carlos Eduardo Barros, CEO do Grupo, Paulo Câmara, presidente do BNB, e Lagildo Brasileiro, CEO da Brasilidade Urbanismo.

Foco em interações sociais

Legenda: Projeto do Laguna Foto: Reprodução

O Laguna foi pensado como um placemaker, agregando serviços, bar, restaurante e play game. O conceito está relacionado à criação de lugares projetados de forma intencional para atrair pessoas, promover interações sociais e melhorar a qualidade de vida em um ambiente específico.

O empreendimento realizará a requalificação de quatro hectares da lagoa do Eusébio e no entorno, criando uma área de passeio no Município.

“O Laguna inaugura um novo momento para o Eusébio, que é umas das regiões que mais vem se desenvolvendo no Ceará nos últimos anos. Unindo gastronomia, lazer e serviços em um ambiente aberto, confortável e pensado para públicos de todas as idades. O financiamento do BNB significa a credibilidade que alcançamos com a iniciativa e nos dá confiança para redobrar os esforços nessa reta final de construção”, ressalta Lagildo Brasileiro.

Criada em 2022, a Brasilidade Urbanismo possui mais de 12 milhões de m² de landbank próprio. Os terrenos estão situados em áreas valorizadas na RMF.

Fundado em 2019, o Grupo Colibri fatura mais de R$ 200 milhões por ano, já atraiu cerca de R$ 1 bilhão em investimentos e está consolidado nos segmentos de energia solar e agroflorestal. Além da Brasilidade, a estrutura empresarial abrange empresas como E1 Energia, Eco Soluções em Energia, GDSolar e Sirius.