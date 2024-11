Eusébio ganhará novo shopping em 2025; veja marcas confirmadas

A cidade de Eusébio ganhará mais um shopping em 2025. Trata-se do Laguna Mall, empreendimento comercial aberto que contará com mais de 60 operações, incluindo restaurantes, cafeterias, academia, etc.

Assinado pela Brasilidade Urbanismo, empresa do Grupo Colibri Capital, o shopping ficará nas imediações da Av. Eusébio de Queiroz com Av. Cícero de Sá.

Veja também Victor Ximenes Rede mineira investe R$ 70 milhões e abre megaloja de atacarejo em Fortaleza

O mall concentrará opções de lazer, diversão e alimentação e não terá lojas de varejo/atacado. O foco é trazer para a região uma espécie de polo de convivência e gastronomia.

Marcas confirmadas

Entre as marcas já confirmadas, estão a Academia Gaviões, com funcionamento 24 horas, Turatti, DOC Tratoria, Soho, Benévolo e Belucci.

A previsão é que o mall seja concluído ao fim de 2025. Agora, o projeto está em fase de terraplanagem.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil