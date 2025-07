Vicunha investe R$ 5 milhões em modernização e mira uso de IA na produção

A Vicunha, uma das maiores indústrias têxteis da América Latina, está investindo cerca de R$ 5 milhões na atualização de seu sistema de gestão com a implantação do software SGT 500, desenvolvido pela empresa Operacional.

O projeto contempla as unidades fabris e logísticas da companhia no Brasil, Argentina, Equador, Peru, Colômbia e México, com o objetivo de integrar digitalmente os processos, eliminar gargalos e ampliar a eficiência operacional.

Com a nova versão do Sistema de Gestão Têxtil (SGT), a companhia pretende automatizar o planejamento e o controle da produção, flexibilizar a adaptação às demandas de mercado e aumentar a visibilidade em todas as etapas do processo produtivo.

Inteligência artificial

Além da modernização do sistema de gestão, a Vicunha está estruturando data lakes que permitirão o uso de ferramentas de inteligência artificial para análise de grandes volumes de dados. A expectativa é que esses recursos apoiem decisões estratégicas em tempo real.