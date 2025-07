Após tarifaço, Taurus avalia encerrar atividades no Brasil

A indústria de armas e munições deve ser uma das mais afetadas pelo tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. A gigante Taurus, que recebeu benefícios significativos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é a que pode receber o maior impacto.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) obtidos pela BBC Brasil, cerca de 60% das exportações de armas e munições do Brasil tiveram como destino os EUA durante o ano passado.

Ao todo, o Brasil exportou quase R$ 3 bilhões em armas, munições e acessórios no ano passado, sendo 61,3% para os norte-americanos.

Entre os estados brasileiros que têm indústrias do setor, o Rio Grande do Sul tem a maior fatia, seguido de São Paulo.

Ao g1, o presidente-executivo da Taurus, Salesio Nuhs, disse que, caso a tarifa seja realmente aplicada, as instalações da indústria no Brasil serão desativadas e retornarão aos EUA.

A estimativa do executivo é de que cerca de 15 mil vagas de emprego sejam afetadas, considerando apenas o Rio Grande do Sul.

Tarifaço do Trump

No último dia 9 de julho, Trump anunciou a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem no mercado norte-americano. A tarifa passa a valer a partir do dia 1º de agosto.

Em um movimento intervencionista sobre a soberania do Brasil, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenando o tratamento dado a Bolsonaro como uma "vergonha internacional", acrescentando que o julgamento "não deveria estar acontecendo".

As críticas de Trump têm como alvo as sanções cautelares aplicadas pelo Judiciário brasileiro no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023.