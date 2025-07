Explosão do streaming: 3 em cada 10 lares com TV no Ceará já usam o serviço

Os cearenses têm investido em serviços de streaming, como Netflix, Prime Video e HBO Max, como modo de entretenimento. Cerca de 28,4% das residências do Ceará com televisão acessam alguma plataforma paga de vídeo, totalizando 876 mil dos 3,1 milhões de lares com televisores no Estado.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comparação com 2023, quando eram 835 mil famílias com streaming em casa, houve um aumento de cerca de 5%. A representatividade dos serviços de streaming entre as famílias com TV também aumentou - era de 27,8% em 2023.

O alcance das plataformas de entretenimento existe até mesmo em domicílios sem acesso a canais tradicionais de televisão. Cerca de 78 mil casas sem ligação a canais abertos ou fechados têm assinatura de streamings.

Já entre as famílias com acesso a canais abertos ou fechados de televisão, 797 mil também aderiram a serviços pagos de streaming para assistir filmes e séries.

O que está por trás desse crescimento

A maior popularidade do streaming é reflexo de um novo momento do mercado de entretenimento, aponta Aurio Leocadio, professor do Departamento de Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em comportamento do consumidor.

“As famílias de renda mais baixa estão aderindo também. É uma modificação de acesso. Quando tínhamos as locadoras, quem não tinha acesso porque não conseguia pagar o aluguel, comprava CDs piratas”, aponta.

O especialista chama atenção para novas modalidades que tornam os streamings mais acessíveis, como a inserção de assinaturas em pacotes de internet e o pagamento conjunto para mais de uma plataforma.

ACESSOS A CANAIS DE TV FECHADA CAI NO CEARÁ

Seguindo o caminho inverso, o número de cearenses com serviço de televisão por assinatura vem caindo. Em 2024, eram 319 mil domicílios com canais de 'TV fechada'.

O número representa uma redução de 34% em relação a 2016, quando eram 489 mil famílias com canais por assinatura.

A adesão à modalidade de TV subiu no Ceará em 2024, em comparação com 2023, mas manteve o percentual de 10,3% em relação aos domicílios com aparelho de televisão.

O rendimento mensal médio das famílias do Ceará com acesso aos canais fechados no Ceará é de R$ 2.628. Já a renda das famílias sem o serviço é de R$ 1.107.

A pesquisa do IBGE também identificou os motivos de as famílias não pagarem por canais fechados. Cerca de 59,8% afirmaram não ter interesse pela assinatura, 34% consideram a modalidade cara, 0,6% moram em regiões onde não está disponível e 5,4% apontaram outro motivo.

Aurio Leocadio avalia que o valor cobrado pelas assinaturas de canais de televisão inibe os consumidores, principalmente com o crescimento dos streamings.

“Se a gente comparar a assinatura de um canal fechado com a de streaming, o streaming é bem mais barato e dá acesso a mais serviços. Alguns consumidores nunca assinaram canal por assinatura e conseguem visualizar assinar essas plataformas”, aponta.

VEJA DADOS IMPORTANTES SOBRE A CONECTIVIDADE NO CEARÁ IDENTIFICADOS PELO IBGE