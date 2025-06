Conheça cinco plataformas para ver filmes de graça e aproveitar o Dia do Cinema Brasileiro

Prêmios no Oscar, nos festivais de Berlim e de Cannes, estreias nas salas de cinema e repercussão entre o público e a crítica: os filmes do Brasil têm conquistado ao longo do último ano um importante alcance nacional e mundial. É por isso que o Dia do Cinema Brasileiro, que ocorre nesta quinta-feira (19), ganha ainda mais motivos para ser celebrado em 2025.

Como um convite à comemoração, o Verso preparou uma lista com seis plataformas de streaming que oferecem produções nacionais gratuitas. São filmes de épocas, gêneros e temas diversos que destacam diferentes faces do cinema nacional.

Itaú Cultural Play

Comemorando quatro anos neste dia 19, o Itaú Cultural Play é uma plataforma gratuita totalmente voltada à produção audiovisual do Brasil. Para marcar o próprio aniversário e o dia dedicado aos filmes do País, a programação de junho será especial.

Entre os destaques, estão a disponibilização on-line de filmes exibidos no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba e na CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto. Desta última, estarão disponíveis os curtas cearenses “Afluente”, de Fred Benevides, e “Fortaleza Liberta”, de Samuel Brasileiro e Natália Maia, de 27 de junho a 13 de julho.

Legenda: Longa-metragem de Mário Peixoto, "Limite" (1931) é um dos clássicos centrais da história do cinema brasileiro Foto: Divulgação

Além das produções recentes, o IC Play soma clássicos à coleção permanente Histórias do Cinema Brasileiro, incluindo “Limite” (1931), de Mário Peixoto, longa central da filmografia nacional, e “Sai da frente” (1952), dirigido por Abílio Pereira de Almeida e protagonizado por Mazzaropi.

Onde: no site www.itauculturalplay.com.br

Sesc Digital

Lançada em junho de 2020, a plataforma Sesc Digital, que apresenta gratuitamente conteúdos de diversas linguagens artísticas, já disponibilizou centenas de produções brasileiras ao público.

Atualmente disponíveis, há desde documentários sobre nomes relevantes da sétima arte no Brasil, como "Carmen Miranda: Banana is my Business" e "O Cangaceiro da Moviola", sobre o montador Severino Dadá; a ficções recentes como "Carro Rei" e "As Duas Irenes".

A plataforma também reúne entrevistas com cineastas e outros profissionais, como o cearense Rosemberg Cariry e Fernando Meirelles, e curtas-metragens contemporâneos.

Onde: no site www.sesc.digital/home

Spcine Play

Empresa pública de cinema e audiovisual ligada à prefeitura de São Paulo, a Spcine criou a Spcine Play, primeira plataforma de streaming pública do Brasil. O foco é na produção vinda da cidade e do estado, mas diversas produções nacionais estão disponíveis.

Há coleções com parte da filmografia de nomes marcantes do cinema brasileiro, como o diretor Zé do Caixão e o grupo Os Trapalhões, além de destaque para as filmografias de cineastas como Helena Ignez, Ana Carolina e Rogério Sganzerla.

Entre as novidades recentemente adicionadas à plataforma, estão documentários como “Pitanga”, “Mussum” e “São em Hi-Fi”, as animações “Tito e os Pássaros” e “A Ilha dos Ilus” e as ficções “A Alegria é a Prova dos Nove” e “Café com Canela”.

Onde: no site www.spcineplay.com.br

Banco de Conteúdos Culturais, da Cinemateca Brasileira

Uma iniciativa da Cinemateca Brasileira sob a gestão da Sociedade Amigos da Cinemateca Organização Social, o site do BCC disponibiliza digitalmente desde 2009 diferentes conteúdos ligados ao cinema brasileiro, indo de cartazes e fotos a filmes na íntegra.

Na parte do acervo de vídeos, há diferentes longas-metragens disponíveis, como clássicos dirigidos por Glauber Rocha — de “Deus e o Diabo na Terra do Sol” a "Terra em Transe” — e chanchadas como “Carnaval Atlântida”, com Oscarito e Grande Otelo.

Além das produções cinematográficas, vale ressaltar que o BCC também reúne vídeos como cinejornais, entrevistas com políticos e personalidades e vários outros registros históricos do Brasil.

Onde: no site www.bcc.org.br

Pluto TV

Serviço de streaming gratuito e com anúncios, a Pluto TV tem como diferencial oferecer espécies de “canais” temáticas, replicando a experiência da transmissão televisiva tradicional.

É por conta disso que o cinema brasileiro acaba tendo destaque na plataforma, já que um dos canais é o Pluto TV Filmes Nacionais, dedicado a exibir longas brasileiros.

Já no modelo “sob demanda”, comum aos serviços das plataformas do tipo, há uma categoria também voltada ao cinema nacional com mais de 100 filmes disponíveis, de obras clássicas como "Bye Bye Brasil" e "Dona Flor e Seus Dois Maridos" a longas contemporâneos como "O Lobo Atrás de Porta", "Flores Raras" e "Olga"