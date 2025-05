O Agente Secreto: saiba quando o filme premiado internacionalmente deve estrear no Brasil

O filme brasileiro "O Agente Secreto", premiado no Festival de Cannes neste sábado (24), deve estrear ainda em 2025 no país.

Segundo a BBC, a estreia nacional dele está prevista para o segundo semestre de 2025. A assessoria da produção para o Estadão, afirmou que não existe até agora uma data de lançamento definida, seja no cinema ou no streaming, mas confirmou que a estreia nacional será no segundo semestre.

O longa-metragem, estrelado por Wagner Moura, fez sua estreia mundial em Cannes. O trailer final da produção, porém, ainda não foi divulgado, mas alguns teasers já foram disponibilizados pela Vitrine Filmes (veja abaixo).

Saiba quais prêmios o filme brasileiro recebeu

Legenda: Diretor Kleber Mendonça Filho com os prêmios de melhor diretor e melhor ator recebidos em Cannes pelo filme "O Agente Secreto" Foto: Bertrand Guay/AFP

"O Agente Secreto" levou quatro prêmios no festival francês, sendo dois em categorias principais. Foram eles:

Melhor direção , para Kleber Mendonça Filho

, para Kleber Mendonça Filho Melhor ator , para Wagner Moura

, para Melhor filme pelo júri da Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema

da Federação Internacional de Críticos de Cinema Prix des Cinemás Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio

O filme chegou a disputar a Palma de Ouro, principal honraria, mas vitória foi de 'It Was Just an Accident'.

Do que trata o longa brasileiro

"O Agente Secreto" é ambientado na década de 1970 e conta a história de um professor universitário, interpretado por Moura. Na trama, ele volta para Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que corre em plena ditadura militar.