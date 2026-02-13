Diário do Nordeste
Grupo catarinense entra em Fortaleza com maior unidade de transplante capilar do NE

Mercado de transplantes se acirra no Ceará, enquanto o Brasil vira um grande destino global do segmento.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: Brasil realiza mais de 6 mil procedimentos de transplante capilar por anual
Foto: Divulgação.

Com investimento inicial de R$ 6 milhões, o grupo catarinense Capilar Brasil acaba de penetrar o pujante mercado cearense de transplante capilar.

Uma das cinco maiores companhias mundiais do segmento, a empresa, cujo faturamento gira R$ 100 milhões anuais, mira ganhar terreno no Nordeste. A unidade de Fortaleza é a maior da região e conta com 800 metros quadrados e três blocos cirúrgicos.

De olho em um campo médico com demanda crescente e concorrência cada vez mais acirrada, o hospital terá capacidade para realizar até 12 procedimentos por dia, volume inédito no Norte/Nordeste. 

O avanço da indústria dos transplantes de cabelo também vem estimulando o turismo médico em cidades que estão se estruturando como polos neste nicho, e a expectativa é que Fortaleza se consolide como um destino relevante.

Turismo médico em alta

Segundo a empresa, em 2025, mais de 230 pacientes estrangeiros vieram ao Brasil para realizar transplantes capilares apenas com a equipe do grupo, vindos de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Austrália, Espanha, Bolívia e China.

“Fortaleza reúne conectividade nas áreas nacional e internacional, infraestrutura hoteleira consolidada e atrativos turísticos que complementam a jornada do paciente, em especial, do Norte, Nordeste e das rotas internacionais", comenta Jorge Librelotto, diretor técnico do grupo.

O Brasil realiza anualmente mais de 6.000 transplantes capilares, consolidando-se como um dos líderes mundiais no setor, conforme a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).