Itaitinga ganha novo Centro de Distribuição na área de saúde
Cluster logístico do Município segue em expansão e recebe novo investimento.
O hub logístico de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganhará mais um Centro de Distribuição, dessa vez no segmento de saúde privada.
A Unimed Fortaleza informa que está avançando na construção do seu novo galpão para atender toda a rede própria da cooperativa, que atualmente conta com dois hospitais, um pronto atendimento, além de clínicas e laboratórios.
Com investimento aproximado de R$ 4,2 milhões, o novo CD terá cerca de 1.600 m² de área total.
O empreendimento se soma a diversos outros CDs instalados em Itaitinga, que hoje concentra operações logísticas de empresas em diversos setores, do e-commerce à educação, passando por supermercados, entre outros.