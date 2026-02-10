Aquisição da Unifametro é concluída após aval do Cade

Após a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Yduqs, concluiu a aquisição de 100% da Unifametro, em Fortaleza.

A operação envolve pagamento inicial de R$ 62 milhões, mas o montante total do negócio pode ser mais robusto, conforme os termos previstos

O centro universitário conta com aproximadamente 8,2 mil estudantes matriculados, sendo 6,3 mil na graduação presencial, 1 mil na graduação EaD, cerca de 800 na pós-graduação e 120 alunos no curso de Medicina.

Com 1,4 milhão de alunos, a rede Yduqs abriga marcas de alcance nacional, como Ibmec, IDOMED e Estácio.