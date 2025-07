Lula assina MP no Ceará que torna obrigatório o uso de energia renovável em ZPEs

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) do Brasil passarão a exigir que todas as empresas nelas instaladas utilizem exclusivamente energia proveniente de fontes renováveis.

A nova regra está prevista em uma medida provisória assinada nesta sexta-feira (18) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante visita ao Ceará.

A proposta modifica a Lei nº 11.508, que regula o funcionamento das ZPEs no País.

“A medida provisória estabelece, como condicionante, que os conselhos de ZPEs avaliem, para fins de análise e aprovação de projetos, que toda a energia elétrica a ser utilizada por empresas instaladas em ZPEs seja proveniente de fontes renováveis que não tenham entrado em operação até a data de publicação da medida provisória", anunciou-se durante coletiva.

Atualmente, no Brasil, o Ceará e o Piauí são os únicos estados com uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em pleno funcionamento, apesar esse modelo constar na legislação desde a década de 1980.

Na prática, as ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior, onde são instalados distritos industriais beneficiados com concessões tributárias, liberdade cambial e processos administrativos desburocratizados.