Mêntore Bank expande atuação e lança campanha nacional

Lançada neste mês de dezembro, a campanha “Sonhe e realize”, do Mêntore Bank, marca a chegada da empresa à Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Com projeção para se estender ao longo de 2025, a nova campanha traz o CEO do banco, Vanderson Aquino, ao lado de três personalidades cearenses icônicas que representam exemplos de realizações em suas áreas de atuação: Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Socorro Acioli, escritora premiada, e o cantor e compositor Marcos Lessa.

O projeto é composto por três filmes veiculados nos intervalos da Globo News, materiais para mídias Out Of Home e aeroportos, além de um plano de ação digital com conteúdos exclusivos para redes sociais, como Instagram e YouTube.

“‘Sonhe e realize’ é muito mais do que uma campanha publicitária; é uma celebração de sonhos concretizados, de trajetórias inspiradoras e do potencial de transformação que cada um carrega. Essa é a essência do Mêntore Bank: impulsionar pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos”, destaca Vanderson Aquino.

Os cachês dos atores foram doados para projetos sociais, como a construção de biblioteca e em apoio a projetos da Cufa. A campanha é assinada pela agência Daxx.

CK Comunicação celebra 20 anos com evento e rebranding

Legenda: A festa será comemorada no Coco Bambu Lounge, no Iguatemi Bosque Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (20), a CK Comunicação celebrará 20 anos de trajetória com um evento especial para convidados no Coco Bambu Lounge, no Iguatemi Bosque.

Com o tema “Criatividade para viver um novo amanhã”, a festa reunirá clientes, parceiros, colaboradores e amigos.

“Novas diretrizes nos guiarão nos próximos anos da agência. Estamos ampliando os serviços digitais, e apostando no audiovisual, na ilustração e em novos setores que viabilizam a criação de campanhas ainda mais conectadas às necessidades dos clientes”, comenta Kelly Serafim, diretora de atendimento.

Durante a celebração dos 20 anos, a agência também vai apresentar o novo rebranding, como forma de reforçar a criatividade, experiência e capacidade da agência de se conectar com as novas demandas de comunicação do mercado.