Grupo Mateus compra rede pernambucana Novo Atacarejo por quase R$ 380 milhões

O Grupo Mateus anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), que chegou a um acordo definitivo para comprar a rede Novo Atacarejo, com sede em Pernambuco. Trata-se do quarto de cinco passos previstos para a aquisição da empresa, que figura entre as maiores do Nordeste do setor de varejo alimentício.

O Grupo Mateus reforça que a transação será feita com transferência de lojas, estabelecimentos comerciais e centros de distribuição relacionados aos negócios de atacarejo, varejo e atacado. O Novo Atacarejo está presente nos estados de Paraíba e Pernambuco.

Essa aquisição vem acompanhada ainda de um investimento milionário por parte dos maranhenses. O Grupo Mateus vai investir, no caixa do no Novo Atacarejo, R$ 378,5 milhões, em parcelas iguais e anuais. A negociação está se desenrolando desde maio e o aporte financeiro depende de aprovação da compra pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A expectativa da companhia maranhense é de que a aprovação do Cade e a conclusão da reorganização societária do Novo Atacarejo aconteça ainda no primeiro semestre de 2025, e que a transação seja concluída já no próximo ano.

A compra da rede pelo Grupo Mateus muda como é gerido o Novo Atacarejo. Os maranhenses passam a ser donos de 51% da empresa pernambucana, que fica com 49% das ações. O Novo deverá ser transformado em sociedade acionária.

Como ficam as duas redes?

A curto prazo, não haverá mudanças nas operações das duas empresas. Atualmente, o Novo Atacarejo tem 34 lojas, sendo 32 em Pernambuco e duas na Paraíba. Nos dois estados, o Grupo Mateus tem 21 estabelecimentos e conta ainda com mais quatro em Alagoas. Somadas, ambas as redes chegam a 59 empreendimentos dentre varejo, atacarejo e atacado nos locais.

Mesmo sem estar em Alagoas com o Novo Atacarejo, o Grupo Mateus considera o estado como "chave" para a transação. A empresa maranhense, com exceção do Rio Grande do Norte, está presente em todo o Nordeste brasileiro e no Pará.

Essa transação não inclui os negócios de eletrodomésticos (Eletro Mateus) do grupo maranhense nos três estados. Conforme a empresa, as lojas "continuarão a ser operadas de forma independente pela companhia, por meio das suas subsidiárias operacionais".

Após a transação concluída, o controle administrativo do Novo Atacarejo caberá a sete pessoas, sendo quatro do Grupo Mateus e três da rede pernambucana.

Daniel Luiz Guerra Costa, atual diretor-presidente do Novo Atacarejo, ficará no cargo de CEO da sociedade resultante. O Grupo Mateus vai indicar o CFO (diretor financeiro) do negócio.

Legenda: Novo Atacarejo tem 34 lojas em Pernambuco e Paraíba Foto: Novo Atacarejo/Divulgação

"Nos termos do contrato de associação, após o fechamento da operação, a sociedade resultante será o veículo exclusivo das partes para investimentos nos negócios de atacarejo, varejo e atacado de distribuição nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba", acrescenta o Grupo Mateus.

A empresa também prevê que a primeira parcela do aporte de R$ 378,5 milhões será antecipada após a aprovação do Cade "para investimento em capex de expansão (abertura de novas lojas)".

Somente em 2024, o Grupo Mateus e o Novo Atacarejo abriram dez lojas, sendo nove em Pernambuco e uma na Paraíba. Com a sociedade, o estado pernambucano passa a ser o terceiro com o maior número de estabelecimento da empresa, 44 no total, ultrapassando o Ceará, que tem 15 unidades.

Receita bruta foi de mais de R$ 10 bilhões

O faturamento bruto (isto é, antes do pagamento das despesas) das duas empresas foi na casa dos bilhões nos últimos 12 meses. De acordo com relatórios trimestrais divulgados por ambas as redes, o Grupo Mateus faturou R$ 4,9 bilhões nos três estados, enquanto o Novo Atacarejo ficou com R$ 5,6 bilhões de faturamento.

Segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2024, o Grupo Mateus é a terceira maior rede do País do setor, enquanto o Novo é a 21ª. Por região, os maranhenses são a maior empresa do segmento do Nordeste, enquanto os pernambucanos figuram na segunda posição.