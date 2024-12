Conheça os bilionários que mais aumentaram suas fortunas em 2024

O ano de 2024 para os bilionários reforçou o ditado da música popular: “o de cima sobe”. Neste ano, mais da metade dos mais de 2.800 bilionários do mundo ficaram ainda mais ricos, inclusive com alguns deles acumulando até dezenas de bilhões de dólares ganhos até o último dia 13 de dezembro. Os dados são estimativas da Forbes.

Sete dos dez bilionários que mais enriqueceram neste ano vêm da tecnologia, como os criativos donos das gigantes do setor Meta, Alphabet, Oracle, Amazon, Nvidia e Dell. Apenas uma é mulher. Os dez são cidadãos dos Estados Unidos, e aumentaram o patrimônio coletivamente em US$ 730 bilhões, o equivalente a R$ 4,4 trilhões.

Liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo, está Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo. Nos últimos 12 meses, o dono da Tesla, Space X e X (Rede Social) foi o bilionário que mais enriqueceu, atingindo a fortuna de US$ 439 bilhões, sendo US$ 188,1 bilhões somente em 2024. Em reais, o valor chega a 1,1 trilhão.

E Musk teve mais feitos: ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a marca de US$ 400 bilhões. Um fato que alavancou o acúmulo dele no ano, de US$ 188,1 bilhões, foi o acordo (já no mês de dezembro) que avaliou sua empresa de foguetes, a SpaceX, em US$ 350 bilhões. A SpaceX é agora a empresa privada mais valiosa do mundo.

Veja a lista dos 10 bilionários que mais enriqueceram em 2024:

1. Elon Musk - Tesla, SpaceX: +US$ 188,1 bilhões somente este ano (US$ 439 bilhões no total);

2. Mark Zuckerberg - Facebook: +US$ 91,8 bilhões somente este ano (US$ 214,4 bilhões no total)

3. Larry Ellison - Oracle: +US$ 84,5 bilhões somente este ano (US$ 218,3 bilhões no total);

4. Jensen Huang - Nvidia: +US$ 74,3 bilhões somente este ano (US$ 117,2 bilhões no total);

5. Jeff Bezos - Amazon: +US$ 68,9 bilhões somente este ano (US$ 241,2 bilhões no total);

6. Michael Dell - Dell Technologies, Broadcom: +US$ 46,6 bilhões somente este ano (US$ 115,3 bilhões no total);

7. Rob Walton - Walmart: +US$ 46,5 bilhões somente este ano (US$ 112,5 bilhões no total);

8. Jim Walton - Walmart: +US$ 44,5 bilhões somente este ano (US$ 111,3 bilhões no total);

9. Alice Walton - Walmart: +US$ 41,7 bilhões somente este ano (US$ 103,5 bilhões no total);

10. Larry Page - Google: +US$ 40,5 bilhões somente este ano (US$ 156,6 bilhões no total).