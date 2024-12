Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena? Veja detalhes do concurso 2810

A Caixa Econômica Federal encerrou os sorteios regulares da Mega-Sena de 2024 na última terça-feira (17). O sonho de mudar de vida, no entanto, segue firme com o concurso 2810, referente à Mega da Virada, cujo prêmio é estimado em R$ 600 milhões, o maior da história da loteria.

>> Quer receber em seu Whatsapp todos resultados das loterias? Acesse o nosso canal

As apostas para a Mega da Virada foram abertas na última quarta-feira (18) e podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro nas lotéricas brasileiras. Também será possível comprar o jogo no portal e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

O sorteio não acumula. Ou seja: o valor total do prêmio será distribuído.

Veja também Negócios Como fazer bolão para a Mega da Virada? Veja passo a passo Negócios Como jogar na Mega da Virada 2024 online? Veja tipos de apostas

Como jogar?

Assim como nos demais sorteios da Mega, o valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5. Se a ideia é arriscar mais, o jogo máximo sai por R$ 193.800, com a possibilidade de preencher até 20 dezenas.

Também é possível usar a opção “Surpresinha”, que seleciona os números automaticamente, ou apostar em grupo, por meio do famoso "bolão”. Os interessados devem ser estratégicos na hora de escolher entre os diferentes tipos de apostas disponíveis.

Ganha o apostador que acertar o máximo de números. Caso não haja um vencedor na faixa principal, o valor é dividido entre acertadores da segunda faixa, com cinco números, e assim por diante.