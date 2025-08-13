Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Menino de 8 anos é recebido com festa ao voltar à escola após última sessão de quimioterapia

Durante o último ano, Pedro realizou 36 sessões de quimioterapia, 20 de radioterapia e precisou se internar três vezes

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Alagoas
Menino sorridente segurando lona com mensagem de boas-vindas na escola, em sala decorada com cartazes e desenhos de personagens infantis, celebrando o dia do estudante.
Legenda: Pedro enfrentou por mais de um ano o diagnóstico de sarcoma, um tipo raro de câncer
Foto: Arquivo Pessoal

O pequeno Pedro, uma criança de oito anos, protagonizou um momento emocionante na última segunda-feira (10), em uma escola de Maceió, no Alagoas. Após um ano afastado devido à batalha contra um câncer, ele retornou às atividades escolares e foi recebido com festa.

A gravação logo viralizou nas redes sociais. No vídeo, gravado no Dia do Estudante, Pedro aparece na frente de uma fileira de alunos, que estavam rumo à sala de aula. Ele entra pelo portão e se depara com um corredor de professores e outros funcionários balançando balões e batendo palmas. No fim, há também um cartaz de boas-vindas com a foto dele.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe do garoto, Elaine Regina, 40 anos, contou que o momento foi todo planejado pela escola. "Foi lindo, ele ficou muito feliz de voltar à escola. Para nós, foi um momento muito especial", disse.

Veja o momento da surpresa

Veja também

teaser image
País

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

teaser image
País

Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

Lidando com a doença

A volta à convivência escolar marca um novo capítulo na vida da criança. Em abril de 2024, a Elaine descobriu um caroço estranho no filho. Dois meses depois, chegou o diagnóstico de sarcoma. "Quando eu recebi o diagnóstico, meu mundo acabou", relembra a mãe.

Durante o último ano, Pedro realizou 36 sessões de quimioterapia, 20 de radioterapia e precisou se internar três vezes. Ele também passou por uma cirurgia para retirada do tumor.

À reportagem, Elaine contou que o tratamento foi longo e difícil, mas que em nenhum momento ela deixou de acreditar na vitória do filho. "Pedro é o filho que eu sempre pedi a Deus, e sempre dei a minha vida por ele. Eu nunca imaginava que isso viria acontecer com ele. A gente não espera isso acontecer com os nossos", desabafa.

Elaine diz que nunca escondeu de Pedro o que ele estava enfrentando, e reconhece a maturidade do filho. "No início, ele chorava, perguntava, questionava a Deus porque aquilo tinha acontecido com ele. Mas com o passar do tempo, foi amenizando, tanto para mim como para ele", afirmou.

Preservando o sorriso

Foto de celebração infantil com tema do Homem-Aranha, com uma criança e uma mulher, mostrando alegria, presença de bolo e decoração colorida.
Legenda: Elaine e Pedro no último dia de quimioterapia dele
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo com a rotina difícil, algumas conquistas foram alcançadas durante o último ano. Elaine se formou em pedagogia em dezembro, e Pedro esteve lá para prestigiá-la. Com a melhora no quadro do menino, ele pouco a pouco foi liberado para ir à praia, brincar com os novos amigos e se divertir como uma criança qualquer.

Hoje, Pedro está livre das quimioterapias e feliz. Na última sessão, em 30 de julho, os funcionários do hospital onde ele realizava os tratamentos organizaram uma festa para ele, com direito a bolo e confetes.

Um buzinaço também foi realizado pela família para comemorar essa conquista, e foi registrado em um vídeo que também viralizou nas redes.

Pedro não está totalmente livre. Segundo Elaine, ele ficará sob observação médica pelos próximos cinco anos para garantir que o tumor não vai voltar. "Estamos confiantes de que ele está livre disso. Agora, é só festa", comemora.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Geovana Rodrigues

Assuntos Relacionados
imagem mostra avião da latam taxiando no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Como a aviação regional pode aprender com o caso Parnaíba de atração de voos

Igor Pires
12 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená
Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues
04 de Julho de 2025
Xameguinho faleceu aos 62 anos
É Hit

Morre sanfoneiro Xameguinho, parceiro musical de Kara Veia

Instrumentista estava em casa quando passou mal

Redação
30 de Junho de 2025
Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo
Alagoas

Criança nordestina viraliza na internet ao montar e 'adestrar' porco para ir à escola; veja vídeo

Gutinho Rocha contou que quer ser famoso para retribuir tudo o que os seus pais já fizeram por ele

Bergson Araujo Costa
31 de Maio de 2025
Advogado João Neto no tribunal do Poder Judiciário de Alagoas para matéria informando que OAB o suspendeu
País

Advogado João Neto, que já representou Pablo Marçal, é suspenso pela OAB; veja detalhes

O advogado criminalista já trabalhou com o também influenciado Pablo Marçal, na campanha eleitoral de 2024

Redação
13 de Maio de 2025
Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha
Alagoas

Caso Ana Beatriz: mãe de bebê encontrada morta em Alagoas é indiciada pela morte da filha

Eduarda de Oliveira vai responder por crimes como homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Redação
08 de Maio de 2025
Imagem mostra ex-presidente Fernando Collor no Congresso, ilustrando prisão dele em Maceió
PontoPoder

Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió (AL)

Detenção foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação
25 de Abril de 2025
Ana Beatriz era uma recém-nascida de apenas 15 dias. Na foto, ela está de roupa rosa e laço da mesma cor. Para matéria sobre corpo da menina que foi encontrado em quintal da família em Alagoas
Alagoas

Caso Ana Beatriz: veja o que se sabe sobre a morte de recém-nascida

A mãe da criança chegou a dar pelo menos 5 versões diferentes sobre o caso

Redação
17 de Abril de 2025
Imagem que mostra o advogado João Neto agredindo mulher antes de ser preso
Alagoas

Mulher disse que se feriu ao ser retirada da cama e empurrada para fora do apartamento por João Neto

Advogado e influenciador João Neto foi preso em flagrante na terça-feira (15)

Redação
16 de Abril de 2025
Caso Ana Beatriz: Polícia investiga se mãe de recém-nascida teve ajuda para esconder o corpo
Alagoas

Caso Ana Beatriz: Polícia investiga se mãe de recém-nascida teve ajuda para esconder o corpo

Criança foi achada sem vida no armário da casa da família, em Novo Lino, no estado de Alagoas

Redação
16 de Abril de 2025