Menino de 8 anos é recebido com festa ao voltar à escola após última sessão de quimioterapia

O pequeno Pedro, uma criança de oito anos, protagonizou um momento emocionante na última segunda-feira (10), em uma escola de Maceió, no Alagoas. Após um ano afastado devido à batalha contra um câncer, ele retornou às atividades escolares e foi recebido com festa.

A gravação logo viralizou nas redes sociais. No vídeo, gravado no Dia do Estudante, Pedro aparece na frente de uma fileira de alunos, que estavam rumo à sala de aula. Ele entra pelo portão e se depara com um corredor de professores e outros funcionários balançando balões e batendo palmas. No fim, há também um cartaz de boas-vindas com a foto dele.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe do garoto, Elaine Regina, 40 anos, contou que o momento foi todo planejado pela escola. "Foi lindo, ele ficou muito feliz de voltar à escola. Para nós, foi um momento muito especial", disse.

Veja o momento da surpresa

Veja também País Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ País Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

Lidando com a doença

A volta à convivência escolar marca um novo capítulo na vida da criança. Em abril de 2024, a Elaine descobriu um caroço estranho no filho. Dois meses depois, chegou o diagnóstico de sarcoma. "Quando eu recebi o diagnóstico, meu mundo acabou", relembra a mãe.

Durante o último ano, Pedro realizou 36 sessões de quimioterapia, 20 de radioterapia e precisou se internar três vezes. Ele também passou por uma cirurgia para retirada do tumor.

À reportagem, Elaine contou que o tratamento foi longo e difícil, mas que em nenhum momento ela deixou de acreditar na vitória do filho. "Pedro é o filho que eu sempre pedi a Deus, e sempre dei a minha vida por ele. Eu nunca imaginava que isso viria acontecer com ele. A gente não espera isso acontecer com os nossos", desabafa.

Elaine diz que nunca escondeu de Pedro o que ele estava enfrentando, e reconhece a maturidade do filho. "No início, ele chorava, perguntava, questionava a Deus porque aquilo tinha acontecido com ele. Mas com o passar do tempo, foi amenizando, tanto para mim como para ele", afirmou.

Preservando o sorriso

Legenda: Elaine e Pedro no último dia de quimioterapia dele Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo com a rotina difícil, algumas conquistas foram alcançadas durante o último ano. Elaine se formou em pedagogia em dezembro, e Pedro esteve lá para prestigiá-la. Com a melhora no quadro do menino, ele pouco a pouco foi liberado para ir à praia, brincar com os novos amigos e se divertir como uma criança qualquer.

Hoje, Pedro está livre das quimioterapias e feliz. Na última sessão, em 30 de julho, os funcionários do hospital onde ele realizava os tratamentos organizaram uma festa para ele, com direito a bolo e confetes.

Um buzinaço também foi realizado pela família para comemorar essa conquista, e foi registrado em um vídeo que também viralizou nas redes.

Pedro não está totalmente livre. Segundo Elaine, ele ficará sob observação médica pelos próximos cinco anos para garantir que o tumor não vai voltar. "Estamos confiantes de que ele está livre disso. Agora, é só festa", comemora.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Geovana Rodrigues