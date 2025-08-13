Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

Criminosos teriam interferido em mais de 2 mil corridas da plataforma, gerando prejuízo de R$ 114 mil

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
País
Pessoa usando smartphone para solicitar corrida na Uber em rua à noite, ilustrando operação da Polícia Civil do RJ que investiga quadrilha suspeita de usar inteligência artificial para fraudar Uber e gerar prejuízo de R$ 114 mil
Legenda: Suspeitos criavam contas falsas de motoristas e de passageiros usando fotos digitalmente manipuladas por IA
Foto: Kid Junior

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (13), uma operação que investiga quadrilha suspeita de explorar vulnerabilidade no sistema de pagamentos via Pix de uma plataforma de transporte por aplicativo, gerando prejuízo de R$ 114 mil. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a empresa alvo do golpe seria a Uber.   

As apurações da corporação indicam que os criminosos criavam contas falsas, tanto de motoristas quanto de passageiros, para realizar pedidos de corridas com várias paradas, aumentando o preço final das viagens. No fim, o aplicativo pagava o valor total ao falso condutor, porém o passageiro não efetuava o pagamento e abandonava a conta, que acabava se tornando inativa. 

Conforme os investigadores, a Uber identificou mais de 2 mil corridas suspeitas de fraude, gerando um prejuízo de cerca de R$ 114 mil. 

Ao todo, os suspeitos teriam aberto 480 contas em nomes de falsos usuários, sendo 478 delas criadas do endereço de um dos investigados. Os agentes de segurança ainda identificaram que grande parte das contas bancárias vinculadas ao aplicativo era de outra integrante da quadrilha.

Grupo usou inteligência artificial para criar fotos falsas

Ainda conforme a Polícia Civil, os indivíduos fraudavam o sistema de verificação da Uber para criar as contas falsas. 

Eles utilizam ferramentas de inteligência artificial para manipular imagens digitalmente, além de produzir fotos de perfil falsas ao usar rostos impressos em papel sobre a face deles. 

Veja também

teaser image
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quarta-feira (13/08)

teaser image
Ser Saúde

Anvisa aprova registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro

Mandados de busca e apreensão

Ao todo, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em cinco endereços ligados aos suspeitos, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Em um dos locais, os policiais encontraram diversas fotos utilizadas para fraudar o sistema de verificação do aplicativo. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos celulares, computadores, fotos, um carro e uma motocicleta.

Dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Defraudações (DDEF), onde devem prestar depoimento. As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema criminoso. 

Assuntos Relacionados
Pessoa usando smartphone para solicitar corrida na Uber em rua à noite, ilustrando operação da Polícia Civil do RJ que investiga quadrilha suspeita de usar inteligência artificial para fraudar Uber e gerar prejuízo de R$ 114 mil
País

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

Criminosos teriam interferido em mais de 2 mil corridas da plataforma, gerando prejuízo de R$ 114 mil

Carol Melo
Há 24 minutos
Montagem de fotos com René da Silva Nogueira, que é acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes
País

Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

Eledias Aparecida Rodrigues apontou que nenhuma briga foi registrada antes da morte

Redação
Há 2 horas
Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva
País

PM e empresária são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Casal não tinha sinais de violência

Redação
13 de Agosto de 2025
Colagem com duas selfies mostram a jovem Vanusa Moura Ferreira, mãe presa por supostamente deixar a filha bebê sozinha para ir a baile Funk no Rio de Janeiro
País

Mãe suspeita de deixar bebê sozinha para ir a baile funk tem prisão mantida: 'Repugnante', diz juiz

Mulher deve responder pelo crime de abandono de incapaz após deixar filha aos cuidados do irmão, de 5 anos, e ela morrer

Redação
13 de Agosto de 2025
Explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"

Redação
13 de Agosto de 2025
foto de pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia
País

Pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia diz ser vítima de extorsão

Bispo Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo

Redação
12 de Agosto de 2025
Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP
País

Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP

Ele ficou conhecido por ser garoto propaganda da mesma marca

Redação
12 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa na estrada vendendo produtos na madrugada, com carros passando, relacionada a uma oferta de sobrevivência e financiamento com previsão de termino em duas semanas.
País

Streamer tem celular furtado durante transmissão ao vivo, no RJ; veja vídeo

Renato Azevedo ajudava vendedores de polvilho quando a ocorrência aconteceu

Redação
12 de Agosto de 2025
Embaixador André Corrêa do Lago
País

Presidente da COP30 publica carta e convoca comunidade internacional em meio à crise de hospedagem

O documento foi publicado em meio à pressão para a resolução da crise provocada pela alta dos preços das acomodações

Redação
12 de Agosto de 2025
Felca falou que passou a receber ameaças após vídeos de denúncias
País

Relembre processos ganhos na Justiça de SP por Felca, influenciador que denuncia exploração infantil

Youtuber move ações contra o TikTok e o X por ser acusado de exploração infantil e por ter perfis desativados sem motivo aparente

Redação
12 de Agosto de 2025
Laudemir de Souza Fernandes e René da Silva Nogueira Junior
País

Empresário usa arma da esposa delegada e mata gari em Belo Horizonte

Vítima tinha 44 anos e estava trabalhando no momento do crime

Redação
12 de Agosto de 2025
Destroços de explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica deixa mortos e desaparecidos em Quatro Barras, no Paraná

O incidente ocorreu nas instalações da Enaex Brasil

Redação
12 de Agosto de 2025
Empresário Sidney Oliveira em campanha da Ultrafarma
País

Dono da Ultrafarma é preso em SP durante operação contra corrupção de auditores fiscais

Diretor estatutário do grupo Fast Shop também foi detido

Redação
12 de Agosto de 2025
Bebê microcefalia sendo segurada por médico. Imagem usada na matéria em que ministro Flávio Dino autoriza governo Lula a pagar pensão e indenização para vítimas do vírus Zika
País

Dino autoriza pagamento de pensão e indenização pelo governo Lula a crianças vítimas do vírus Zika

Os pagamentos estavam previstos em um projeto de lei que foi parcialmente vetado pela Presidência da República

Redação e Agência Brasil
11 de Agosto de 2025
Sequência de três imagens mostra alguns dos seis pedestres atropelados em sequência de acidentes na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.
País

Seis pedestres são atropelados em sequência de acidentes em avenida no Centro do Rio de Janeiro

Em um intervalo de menos de 20 minutos, dois sinistros foram registradas na via, uma das mais movimentadas da Capital

Redação
11 de Agosto de 2025
Britânicos teriam sido encontrados desacordados no Rio de Janeiro
País

Turistas britânicos denunciam ‘boa noite, Cinderela’ no RJ; três suspeitas são identificadas

Homem tiveram celulares roubados e mais de R$ 110 mil transferidos

Redação
11 de Agosto de 2025
País

Justiça determina prisão de pai e filho suspeitos de emboscar homens que foram cobrar dívida no PR

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos desde terça (5)

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra acidente entre carro e van em Uberlândia
País

Acidente entre carro e van deixa 4 mortos e 16 feridos na BR-452, em Uberlândia

Testemunhas disseram que o carro invadiu a contramão, causando a batida. Ocupantes da van voltavam de uma igreja

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto de rosto de Luken Cesar Burghi Augusto
País

Líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil morre em confronto com a polícia

Homem condenado a quase 47 anos de prisão por mega-assalto estava foragido desde o ano passado

Redação
10 de Agosto de 2025
Agentes da Polícia Federal
País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação
10 de Agosto de 2025