Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quarta-feira (13/08)

Apostadores interessados em jogar nas Loterias Caixa têm diversas opções de concurso para tentar a sorte e ficar rico nesta quarta-feira (13).

Ao todo, sete loterias têm as dezenas sorteadas nessa noite. São elas:

Lotofácil;

Loteria Federal;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete;

+Milionária.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 142 milhões nesta quarta-feira.

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços das aposta e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta quarta (13/08)

Lotofácil 3468: Prêmio de R$ 1,8 milhão

A Lotofácil sorteia neste dia prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Fatura o valor principal o sortudo que acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também é possível ganhar valores menores se o apostador indicar corretamente 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar na Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Loteria Federal 05991-9: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia nesta data mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. Fatura os montantes quem indica corretamente:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Como jogar na Loteria Federal: o bilhete inteiro é composto por 10 frações e custa R$ 40. Também é possível comprar frações do bilhete que custam R$ 4 cada com o valor do prêmio proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Lotomania 2809: Prêmio de R$ 2 milhões

A Lotomania está acumulada, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões. Ganha o valor principal quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores quem indica corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar na Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Quina 6799: Prêmio de R$ 2,2 milhões

A Quina está acumulada e pode pagar com um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões para quem acertar os cinco números sorteados. Há também prêmios para quem acertar 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla Sena 2846: Prêmio de R$ 3,2 milhões

Com a Dupla Sena o jogador tem o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios. Acumulada, a loteria pode pagar R$ 3,2 milhões neste dia para quem indicar corretamente 6 dezenas. Também ganha prêmios menores quem acerta 5, 4 ou 3 números.

Como jogar na Dupla Sena: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 6 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Super Sete 732: Prêmio de R$ 5,4 milhões

A Super Sete está acumulada e pode sortear o valor estimado em R$ 5,4 milhões. Ganha o prêmio principal quem indica corretamente os sete números por coluna. Além do montante principal, também ganha quem indica corretamente 6, 5, 4 ou 3 dezenas.

Como jogar na Super Sete: a aposta mínimo custa R$ 5 e você escolhe oito números. É possível marcar até 21 dezenas na mesma cartela, que tem sete coluna com 10 números (de 0 a 9) em cada uma.

+Milionária 276: Prêmio de R$ 142 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar até R$ 142 milhões nesta quarta para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Também leva prêmios menores quem indicar corretamente:

6 dezenas + 1 ou nenhum trevo;

5 dezenas + 2 trevos;

5 dezenas + 1 ou nenhum trevo;

4 dezenas + 2 trevos;

4 dezenas + 1 ou nenhum trevo;

3 dezenas + 2 trevos;

3 dezenas + 1 ou nenhum trevo;

2 dezenas + 2 trevos;

2 dezenas + 1 ou nenhum trevo.

Como jogar na +Milionária: com valor mínimo de R$ 6, o apostador pode escolher seis números dos 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis do volante.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar as sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.

Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.

Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.