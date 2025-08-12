Três apostas levam a Lotofácil 3467 e ganham mais de R$ 1,5 milhão cada

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3467 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (12), e dividiram o prêmio principal, com cada um dos sortudos levando R$ 1.525.501,35.

As cidades premiadas foram:

Ituiutaba (MG);

Buritis (RO);

Ribeirão Pires (SP).

No Ceará, duas apostas do interior do estado, uma de Tianguá e outra de Umirim, acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Cada uma das apostas levou um prêmio de R$ 2.105,21. Ao todo, 309 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quarta-feira (13), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3467 da Lotofácil

03-04-05-06-07-08-09-13-14-16-18-19-20-21-25

Resumo do sorteio

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$1.525.501,35

14 acertos

309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21

13 acertos

11.004 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

144.582 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

828.138 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.