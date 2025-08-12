Três apostas levam a Lotofácil 3467 e ganham mais de R$ 1,5 milhão cada
Jogos foram para três estados diferentes; no Ceará, duas apostas do interior foram premiadas
Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3467 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (12), e dividiram o prêmio principal, com cada um dos sortudos levando R$ 1.525.501,35.
As cidades premiadas foram:
- Ituiutaba (MG);
- Buritis (RO);
- Ribeirão Pires (SP).
No Ceará, duas apostas do interior do estado, uma de Tianguá e outra de Umirim, acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Cada uma das apostas levou um prêmio de R$ 2.105,21. Ao todo, 309 apostas acertaram.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quarta-feira (13), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Veja o resultado do Concurso 3467 da Lotofácil
03-04-05-06-07-08-09-13-14-16-18-19-20-21-25
Resumo do sorteio
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$1.525.501,35
14 acertos
309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21
13 acertos
11.004 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
144.582 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
828.138 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.