Quina 6798 acumula e prêmio chega a R$ 2,2 milhões; veja como apostar
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas
Ninguém acertou as dezenas do concurso 6798 da Quina, sorteado na noite desta terça-feira (12), e o prêmio acumulou e chegou a R$ 2,2 milhões.
No Ceará, um aposta feita em Caucaia acertou quatro dezenas e levou R$ 11.375,66. A aposta foi feita na modalidade simples. Outros 26 jogos também acertaram.
O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (13), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.
Veja também
Resultado da Quina 6798
50 - 21 - 60 - 11 - 42
Resumo do sorteio
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66
3 acertos
1.986 apostas ganhadoras, R$ 147,28
2 acertos
55.111 apostas ganhadoras, R$ 5,30
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.