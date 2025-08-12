Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Um projeto de lei ordinária que começou a tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na manhã desta terça-feira (12) pode tornar o Dia do Estudante, comemorado anualmente em 11 de agosto, um feriado nas escolas da capital cearense.

Conforme explica a redação da proposta, submetida ao Parlamento pela vereadora Professora Adriana Almeida (PT), a medida seria um “reconhecimento à importância da educação e da contribuição dos estudantes para o desenvolvimento da sociedade”.

Ao justificar a sugestão, a parlamentar acrescentou que ela “proporcionará momentos de reflexão e de valorização da educação e dos estudantes, além de incentivar a promoção de atividades que contribuam para o aprendizado e crescimento dos estudantes e para a conscientização da população em geral sobre a relevância da educação”.

A matéria foi protocolada na Câmara Municipal em 2023, mas só agora foi lida no Plenário Fausto Arruda, iniciando sua tramitação. Após a leitura, ela foi remetida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa Legislativa, onde deve ser apreciada.

Como é em Fortaleza atualmente?

O Dia do Estudante é comemorado dia 11 de agosto no Brasil. Apesar da data não ser considerada um feriado oficial, algumas escolas da rede particular não tiveram aulas na última segunda-feira (11).

As instituições de ensino da rede pública municipal tiveram funcionamento normal, do mesmo modo que as unidades da rede estadual. Entretanto, em ambas, há possibilidade de atividades e outras programações durante todo o mês.

Qual a origem do Dia do Estudante?

O Dia do Estudante passou a ser comemorado em 1927 por sugestão do advogado Celso Grand Ley. Durante um evento que celebrava os 100 anos dos cursos de Direito, consideraram criar uma data para celebrar o ensino e a educação.

A celebração ocorre juntamente com o Dia do Advogado, pois, em 11 de agosto de 1827, foram inaugurados os dois primeiros cursos de ensino superior no País, por Dom Pedro I.