Prefeitura de Fortaleza reabre 20 leitos da Santa Casa em nova fase de gestão temporária

A Prefeitura de Fortaleza reabriu 20 leitos da Santa Casa de Misericórdia, marcando o início de uma nova fase de gestão temporária da unidade, neste sábado (26). Ao todo, a reativação contempla 15 leitos de enfermaria e cinco de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que já receberam pacientes transferidos de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais das redes municipal e estadual.

A medida faz parte de um plano mais amplo, que prevê a reabertura progressiva de 274 leitos até o fim deste ano. O prefeito Evandro Leitão esteve pela manhã na unidade hospitalar.

Veja reabertura de leitos:

Conforme o poder municipal, a meta para agosto é disponibilizar 100 leitos, em uma estratégia que busca fortalecer a rede pública de saúde e recuperar o papel histórico da Santa Casa no atendimento hospitalar da capital.



O projeto conta com apoio do Governo Federal e do Governo do Estado do Ceará. A gestão municipal destacou a importância da parceria entre os entes públicos para viabilizar a reestruturação da unidade hospitalar, ampliando o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cronograma de reabertura

A atuação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) se dará em sete frentes principais: diagnóstico institucional integrado; reestruturação financeira e contábil; reestruturação da gestão institucional; recuperação e qualificação dos serviços assistenciais; reorganização do quadro de pessoal; comunicação, transparência e controle social e plano de sustentabilidade e saída da intervenção. O intuito da Prefeitura é reabrir 100 leitos nos próximos dois meses e outros 174 até dezembro, totalizando 274 leitos.

Por meio do programa Agora Tem Especialistas, a Santa Casa passará a realizar mais de mil cirurgias por mês, com a reativação de cinco salas cirúrgicas. Também será reaberto a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), com serviços de quimioterapia e cirurgia oncológica, além da implantação de um novo acelerador linear para tratamento com radioterapia. “O objetivo dessa cooperação é cuidar de pessoas, retomar serviços, ampliar atendimentos e cuidar do bem maior, que é o cidadão”, enfatizou Jose Erialdo, gestor temporário da Santa Casa.