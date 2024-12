Homem de 32 anos morre enquanto aguardava atendimento em UPA no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um homem de 32 anos morreu nesta sexta-feira (15) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, José Augusto Mota da Silva chegou ao local queixando-se de fortes dores, mas não recebeu o atendimento adequado e acabou falecendo enquanto aguardava.

Vídeo publicado nas redes sociais mostra quando funcionários retiram José Augusto da sala de espera. Ele, que já estava desacordado, foi colocado em uma maca. Veja o vídeo:

Diversas pessoas que aparecem nas imagens reclamam de omissão da equipe de plantão na UPA e acusam os plantonistas de falta de atenção com o paciente, que acabou morrendo. As informações são do portal Extra.

"Agora ele é paciente, né? Agora vocês estão com pressa. O homem chegou aqui gritando de dor. (...) Todo mundo é culpado, ninguém atendeu", reclamam as testemunhas.

O Secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, se pronunciou por meio da rede social X (antigo Twitter).

Ele afirmou que "todos os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus serão demitidos, responderão sindicância e serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe", e disse ainda que era "inadmissível" que os funcionários da unidade não "perceberem a gravidade do caso".

A coordenação da unidade abriu sindicância para apurar os fatos, e vai analisar as imagens das câmeras de segurança e os registros nos prontuários para elucidar o caso.

Homem chegou reclamando de dores no corpo

Segundo testemunhas, José Augusto deu entrada na UPA com muitas dores pelo corpo. Ele passou pela triagem da classificação de risco e se sentou em uma das cadeiras na sala de espera para esperar o atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro informou que a equipe médica só foi acionada quando o homem de 32 anos perdeu a consciência. A pasta acrescenta que os funcionários conduziram José Augusto para a Sala Vermelha para realizar atendimento, mas ele não resistiu.

Ainda de acordo com a SMS carioca, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro destacou que o caso foi registrado no 41º Distrito Policial e que está em busca de esclarecer os fatos.

Veja a nota da SMS do Rio de Janeiro:

A coordenação da UPA Cidade de Deus abriu uma sindicância e irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para apurar o caso rigorosamente. Segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido, o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu e foi constatada a parada cardiorrespiratória. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa do óbito. A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido.