Após criticas, governo de Ricardo Nunes suspende projeto 'Largo da Batata Ruffles'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, havia anunciado um projeto que cederia o Largo da Batata, em São Paulo, para a PepsiCo. Com isso, o local receberia o nome de "Largo da Batata Ruffles" e a marca poderia explorar o espaço por dois anos. No entanto, após uma série de críticas, Nunes suspendeu o projeto na quinta-feira (12), declarando que busca a "reanálise documental e tempo hábil para manifestação da CPPU a respeito da proposta de parceria para o Largo da Batata".

Uma das críticas ao projeto foi acerca da falta de diálogo com a comunidade do local. Além disso, pontuaram que não houve respeito com a herança cultural do espaço. As informações são do O Globo.

Veja também País Menino de 4 anos morre baleado na Zona Norte do Rio de Janeiro País Polícia de Goiás prende segurança de deputado suspeito de tentar ocultar relação entre parlamentar e adolescente

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que reprovou a ação, disse que Nunes cancelou a iniciativa por "sentir a pressão" e que os moradores devem ficar atentos à administração do prefeito. O deputado estadual Guilherme Cortez declarou que a gestão é uma "piada de mau gosto".

Análise do projeto

Após recuar com o projeto, na noite de quinta, Nunes declarou que a ideia passará por uma análise da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU).

Anteriormente, seria permitido que todo o mobiliário urbano do Largo da Batata — como bancos, mesas e equipamentos de ginástica — poderiam ser explorados pela marca. A empresa, por sua vez, deveria fazer melhorias e a manutenção do espaço. A verba destinada seria no valor de R$ 1,1 milhão durante todo o período de 24 meses.

Em dezembro, a parceria já teria início, mas com as críticas de "venda" de um espaço público para uma empresa privada, qualquer intervenção foi pausada. Ainda não há data da análise do CPPU.