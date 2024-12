Polícia de Goiás prende segurança de deputado suspeito de tentar ocultar relação entre parlamentar e adolescente

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nessa quinta-feira (12), uma operação que cumpriu três mandados de prisão e três de busca contra pessoas ligadas a um parlamentar, incluindo um segurança dele. Embora a corporação não tenha divulgado o nome do político envolvido no caso, o jornal O Globo afirmou que se trata do deputado federal Alcides Ribeiro (PL), o Professor Alcides.

De acordo com a Polícia, os investigados teriam invadido uma casa e ameaçado, com uso de arma de fogo, um adolescente suspeito de manter uma "relação íntima" com Alcides, que tem 71 anos. O objetivo dos criminosos era fazer com que o jovem apagasse fotos, vídeos e conversas que comprovassem o contato entre os dois.

As prisões foram feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás. Segundo a corporação, os suspeitos "restringiram a liberdade do adolescente" e o forçaram a entregar os aparelhos telefônicos e fornecer a senha do iCloud, onde os arquivos eram mantidos.

Após o cumprimento dos mandados, que fizeram parte da Operação Peneira, Alcides confirmou ao jornal Mais Goiás que um dos presos, identificado como Leno, era segurança dele. O investigado, inclusive, morava na residência do deputado. De acordo com o jornal O Hoje, os outros dois presos seriam um instrutor de tiro e um policial militar da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida, que teriam atuado no crime a mando do deputado.

Procurado pelo O Globo, Alcides respondeu ainda não ter conhecimento sobre a operação. Horas depois, o parlamentar afirmou ao colunista Paulo Capelli, do Metrópoles, que estaria voltando para Goiás e que se pronunciaria sobre o caso. Até esta sexta-feira (13), não houve manifestação pública do deputado.

Deputado concorreu à prefeitura

Eleito deputado federal de Goiás pelo PL, em 2022, Alcides Ribeiro tentou novamente participar de uma eleição em outubro de 2024. Ele concorreu à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás. A candidatura dele foi apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao mesmo partido.

Alcides não conquistou a vitória e terminou a eleição em segundo lugar, atrás de Leandro Vilela, do MDB.