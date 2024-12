Menino de 4 anos morre baleado na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um menino de 4 anos morreu baleado, na noite dessa quinta-feira (12), no Morro da Fé, no bairro Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A suspeita é que a criança tenha sido alvejada por traficantes da região. A informação é do G1 Rio de Janeiro.

Segundo apuração do G1, Davi Delgado Magno estava dentro do carro dos pais quando foi atingido por um tiro disparado por criminosos.

Segundo as informações iniciais, os traficantes foram chamados para intervir na discussão entre os pais do menino. No depoimento, o pai de Davi, André Rosa Magno, disse que foi a mãe da criança, Raquel Gomes Delgado, foi quem contatou os criminosos.

De acordo com André, após a separação do casal, Raquel saiu de casa, na noite dessa quinta, mas retornou para buscar o filho. Davi e Raquel brigaram e a mulher teria chamado os criminosos para ajudá-la. André ainda disse, em depoimento, que colocou o filho no banco traseiro do carro e saiu em disparada. Na fuga, André atropelou um dos criminosos, que atiraram contra o veículo, atingindo a criança na cabeça.

Davi foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, mas não resistiu.

Os pais do menino foram levados para Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso. Os policiais trabalham para identificar a autoria do disparo. O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre a investigação à Polícia do Rio de Janeiro. Quando houver retorno, este conteúdo será atualizado.