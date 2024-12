Rodrigo Constantino revela diagnóstico de câncer: 'Vou manter meu otimismo'

O comunicador Rodrigo Constantino revelou em uma live que está com câncer. O influenciador conservador, que mora nos Estados Unidos, informou que o diagnóstico final ainda será confirmado, restando apenas a realização de uma biópsia.

Constantino descreveu a condição como um "tumor maligno", com provável origem na língua, embora o diagnóstico final ainda precise ser confirmado. "Eu estou com 90% a 95%… diagnóstico já, falta só uma biópsia. Isso que eu tenho na garganta não é uma infecção. É, ao que tudo indica, câncer. Vamos usar a palavra. Tumor maligno. Câncer. A princípio, com origem na língua, isso ainda vai ser confirmado", declarou Rodrigo.

Apesar da notícia, Constantino se mostrou otimista e confiante em sua recuperação. “Estou com as melhores equipes médicas num país que é conhecido pelo tratamento da doença. Vou sempre manter meu otimismo, minha fé em Deus, minha resiliência e gratidão. O que não mata, engorda e traz lições. Isso não vai me matar. Eu vou superar mais essa guerra”, afirmou.

O comunicador também fez menção a dificuldades enfrentadas no passado e fez referências a supostas tentativas de ataque à sua imagem. "Eu tive duas pessoas poderosas querendo me destruir já. Uma muito próxima, tinha todas as informações, querendo me destruir e não conseguiu. E o outro muito poderoso, porque manda no Brasil, também não conseguiu me destruir. Podem ter ajudado no fator estresse, mas sem rancor, sem ressentimento… Isso acontece.", disse.

Constantino foi alvo de investigações no Brasil, no âmbito do inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o acusou de promover “discursos de ódio e antidemocráticos”. Além disso, ele foi demitido da Jovem Pan em janeiro de 2023, mas atualmente escreve para a revista Oeste.

BOLSONARO PEDIU ORAÇÕES PARA CONSTANTINO

Após o anúncio do diagnóstico, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, pedindo orações para a recuperação de Constantino. Em sua postagem, Bolsonaro destacou o papel do jornalista como "defensor da liberdade" e desejou uma "recuperação plena".

"Peço a todos que incluam o jornalista Rodrigo Constantino em suas preces e orações. Soubemos hoje que ele está enfrentando uma batalha difícil contra o câncer, e é importante nos unirmos em oração para pedir a Deus que lhe conceda força, saúde e uma recuperação plena. Constantino sempre foi um defensor da liberdade e uma voz importante no debate público brasileiro. Agora, ele precisa de nossas orações. Tenho certeza de que ele enfrentará essa luta com a mesma determinação que sempre demonstrou", escreveu Bolsonaro.